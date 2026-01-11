У Росії посили контроль над інтернетом, збільшивши строк зберігання аудіо-, відео- й текстових повідомлень користувачів до трьох років.

У РФ посили контроль над інтернетом

Як пише Центр протидії дезінформації, з 1 січня 2026 року інтернет-сервіси у Росії зобов’язані зберігати всі аудіо-, відео- й текстові повідомлення користувачів протягом трьох років навіть після їх видалення, а також передавати ці дані силовим структурам за запитом. Раніше строк зберігання становив один рік.

– Формальне пояснення вже класичне — “захист від шахраїв”. Саме цим приводом Кремль традиційно виправдовує будь-яке посилення цифрового контролю. Проте на практиці йдеться про розширення інструментів стеження, тиску та цензури, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зникає навіть ілюзія приватного спілкування. Так, особисті повідомлення, які зберігатимуться роками, у будь-який момент можуть бути витягнуті “товаришем майором” у пошуках “екстремізму”, “дискредитації” чи іншого криміналу.

ЦПД наголошує, що влада добивається від росіян самоцензури.

– Люди двічі подумають, перш ніж писати щось у мережі, навіть у приватних чатах, – пише відомство.

Таким чином, у Росії послідовно вибудовується цифрова держава тотального нагляду, у якій страх стає інструментом управління.