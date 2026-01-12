Переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным в рамках процесса установления мира в Украине рано или поздно состоятся, и в них примет участие Европейский Союз.

В то же время пока Москва не демонстрирует готовности к такому диалогу.

Об этом 12 января в Брюсселе во время общения с журналистами заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо.

Сейчас смотрят

ЕС о переговорах с Путиным

В Еврокомиссии отмечают, что переговоры с Путиным неизбежны, ведь именно от него сейчас зависит перспектива мира.

– Мы очень-очень упорно работаем ради мира в Украине. Сейчас мир в Украине зависит от одного единственного человека – это, как вы очень хорошо знаете, президент Путин. Поэтому, очевидно, в определенный момент придется провести переговоры и с президентом Путиным, – заявила Пиньо.

В то же время она подчеркнула, что, несмотря на активную подготовительную работу, ЕС пока не видит признаков готовности российского президента к участию в переговорах.

– К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин намерен участвовать в таких переговорах. Поэтому мы еще не там. Но в определенный момент мы действительно надеемся, что состоятся какие-то такие переговоры, которые в конечном итоге приведут к миру в Украине, – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Паула Пиньо также обратила внимание, что для Европейского Союза вопрос мира в Украине напрямую связан с собственной безопасностью.

По ее словам, в ЕС исходят из того, что Украина является частью европейского пространства, поэтому стабильность и безопасность государства имеют ключевое значение для всего региона.

Напомним, 11 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, объяснив это уверенностью в том, что Россия не решится на повторное вторжение.

Также президент Владимир Зеленский сообщал, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к согласованию с Дональдом Трампом.