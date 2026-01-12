Президент Владимир Зеленский поделился подробной информацией о результатах работы украинской переговорной группы с американской стороной.

Зеленский о переговорах

Он отметил, что стороны обсудили график на следующие две недели – по встречам, подготовке документов и возможному подписанию.

Зеленский поручил финализировать и передать на рассмотрение на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от США.

– Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас, – подчеркнул президент.

Также обсуждались документы о восстановлении и экономическом развитии страны.

– Поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и Соединенными Штатами и трехсторонних: Украина – Европа – Америка, – добавил глава государства.

Он подчеркнул необходимость четких механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от партнеров.

– Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с Россией по поводу базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться, – отметил Зеленский.

Президент также коснулся вопросов санкций и контроля за финансовыми схемами агрессора.

– Мы видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики нужно расширять и на Россию – если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов, – подчеркнул Зеленский.

В заключение президент поблагодарил международных партнеров, которые помогают защищать жизнь в Украине и, несмотря ни на что, оставаться в дипломатическом треке.