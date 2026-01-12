Переговори з главою Кремля Володимиром Путіним у межах процесу встановлення миру в Україні рано чи пізно відбудуться, і в них братиме участь Європейський Союз. Водночас наразі Москва не демонструє готовності до такого діалогу.

Про це 12 січня у Брюсселі під час спілкування з журналістами заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

ЄС про переговори з Путіним

У Єврокомісії наголошують, що переговори з Путіним є неминучими, адже саме від нього нині залежить перспектива миру.

– Ми дуже-дуже наполегливо працюємо заради миру в Україні. Зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи – це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін. Тож, очевидно, у певний момент доведеться провести переговори й з президентом Путіним, – заявила Піньо.

Водночас вона підкреслила, що попри активну підготовчу роботу, ЄС поки не бачить ознак готовності російського президента до участі в перемовинах.

– На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін має намір брати участь у таких переговорах. Тож ми ще не там. Але в певний момент ми справді сподіваємося, що відбудуться якісь такі переговори, які зрештою призведуть до миру в Україні, – зазначила речниця Єврокомісії.

Паула Піньо також звернула увагу, що для Європейського Союзу питання миру в Україні напряму пов’язане з власною безпекою.

За її словами, в ЄС виходять з того, що Україна є частиною європейського простору, тому стабільність і безпека держави мають ключове значення для всього регіону.

Нагадаємо, 11 січня президент США Дональд Трамп заявив про готовність взяти на себе зобов’язання щодо участі Сполучених Штатів у майбутній обороні України, пояснивши це впевненістю в тому, що Росія не наважиться на повторне вторгнення.

Також президент Володимир Зеленський повідомляв, що за підсумками переговорів у Парижі з американською стороною документ щодо гарантій безпеки для України фактично готовий до погодження з Дональдом Трампом.