Правительство Великобритании должно “осмелиться иметь принципы” и помочь Гренландии отбить угрозы со стороны американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявила старший министр правительства Гренландии законодателям в Лондоне, пишет Politico.

Правительство Британии должно помочь Гренландии

После брифинга с депутатами парламента Великобритании во вторник министр по вопросам бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаніельсен сказала:

— Диалог сейчас действительно, действительно нужен. И … хотя проблемы в этом мире сложны, это не должно быть поводом избегать этих сложных диалогов. Их можно решить через диалог, а не через насилие и принуждение.

Натаніельсен провела встречи на фоне растущего давления со стороны Белого дома, когда Трамп усиливает свои угрозы относительно контроля над Гренландией — территорией, богатой полезными ископаемыми и полуавтономной в составе Дании — в частности, путем применения военной силы.

По словам Трампа, регион имеет решающее значение для обеспечения безопасности США от угроз со стороны России и Китая.

Он заявил на прошлой неделе, что США захватят Гренландию “легким или трудным путем”.

— Мы чувствуем себя преданными. Мы считаем, что риторика является оскорбительной, как мы неоднократно заявляли ранее, но также она вызывает удивление, потому что мы ничего не делали, кроме как поддерживали мнение о том, что Гренландия является частью национальных интересов США, — заявила Натаніельсен.

Она обратилась к политикам в Лондоне после того, как Дания предупредила, что агрессия США подорвет военный альянс НАТО.

Лидеры Дании и Гренландии заявили, что Гренландия “не продается”.

На вопрос о послании, которое она несет британским политикам и премьер-министру Киру Стармеру, Натаніельсен сказала:

— Подчеркивать необходимость диалога, даже если это трудно, осмелиться иметь принципы и веру в международное право. Думаю, нас всех об этом спросят в ближайшие несколько лет, — отметила она.