Мы чувствуем себя преданными: Гренландия просит поддержки у правительства Британии
- Министр правительства Гренландии призвала правительство Великобритании соблюдать международное право и помочь Гренландии на фоне угроз Дональда Трампа.
- Она заявила, что Гренландия считает риторику Трампа оскорбительной и подчеркнула, что остров не намерен становиться частью США.
Правительство Великобритании должно “осмелиться иметь принципы” и помочь Гренландии отбить угрозы со стороны американского президента Дональда Трампа.
Об этом заявила старший министр правительства Гренландии законодателям в Лондоне, пишет Politico.
Правительство Британии должно помочь Гренландии
После брифинга с депутатами парламента Великобритании во вторник министр по вопросам бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаніельсен сказала:
— Диалог сейчас действительно, действительно нужен. И … хотя проблемы в этом мире сложны, это не должно быть поводом избегать этих сложных диалогов. Их можно решить через диалог, а не через насилие и принуждение.
Натаніельсен провела встречи на фоне растущего давления со стороны Белого дома, когда Трамп усиливает свои угрозы относительно контроля над Гренландией — территорией, богатой полезными ископаемыми и полуавтономной в составе Дании — в частности, путем применения военной силы.
По словам Трампа, регион имеет решающее значение для обеспечения безопасности США от угроз со стороны России и Китая.
Он заявил на прошлой неделе, что США захватят Гренландию “легким или трудным путем”.
— Мы чувствуем себя преданными. Мы считаем, что риторика является оскорбительной, как мы неоднократно заявляли ранее, но также она вызывает удивление, потому что мы ничего не делали, кроме как поддерживали мнение о том, что Гренландия является частью национальных интересов США, — заявила Натаніельсен.
Она обратилась к политикам в Лондоне после того, как Дания предупредила, что агрессия США подорвет военный альянс НАТО.
Лидеры Дании и Гренландии заявили, что Гренландия “не продается”.
На вопрос о послании, которое она несет британским политикам и премьер-министру Киру Стармеру, Натаніельсен сказала:
— Подчеркивать необходимость диалога, даже если это трудно, осмелиться иметь принципы и веру в международное право. Думаю, нас всех об этом спросят в ближайшие несколько лет, — отметила она.