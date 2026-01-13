Уряд Великої Британії повинен “наважитися мати принципи” та допомогти Гренландії відбити загрози з боку американського президента Дональда Трампа.

Про це заявила старша міністерка уряду Гренландії законодавцям у Лондоні, пише Politico.

Гренландія просить допомоги у уряду Британії

Після брифінгу з депутатами парламенту Великої Британії у вівторок міністерка з питань бізнесу та енергетики Гренландії Наая Натаніельсен сказала:

– Діалог зараз дійсно, дійсно потрібен. І … хоча проблеми в цьому світі складні, це не повинно бути приводом уникати цих складних діалогів. Їх можна вирішити через діалог, а не через насильство та примус.

Натаніельсен провела зустрічі на тлі зростаючого тиску з боку Білого дому, де Трамп посилює свої загрози щодо контролю над Гренландією – територією, багатою на корисні копалини та напівавтономною у складі Данії – зокрема, шляхом військової сили.

За словами Трампа, регіон має вирішальне значення для забезпечення безпеки США проти загроз з боку Росії та Китаю.

Він заявив минулого тижня, що США захоплять Гренландію “легким або важким шляхом”.

– Ми відчуваємо себе зрадженими. Ми вважаємо, що риторика є образливою, як ми неодноразово заявляли раніше, але також вона викликає здивування, тому що ми нічого не робили, крім як підтримували думку, що Гренландія є частиною національних інтересів США, – заявила Натаніельсен.

Вона звернулася до політиків у Лондоні після того, як Данія попередила, що агресія США підірве військовий альянс НАТО.

Лідери Данії та Гренландії заявили, що Гренландія “не продається”.

На питання про послання, яке вона несе британським політикам та прем’єр-міністру Кіру Стармеру, Натаніельсен сказала:

– Наголошувати на необхідності діалогу, навіть якщо це важко, наважитися мати принципи та віру в міжнародне право. Думаю, нас усіх про це запитають у найближчі кілька років, – зазначила вона.