Американський лідер Дональд Трамп заявив, що потенційну мирну угоду щодо завершення війни нібито гальмує Україна, а не країна-агресор РФ.

Про це президент США заявив в ексклюзивному інтерв’ю Reuters.

Це різко контрастує із позицією європейських союзників, які неодноразово наголошували, що саме Москва не зацікавлена у припиненні воєнних дій.

Трамп про переговори щодо завершення війни в Україні

За словами Трампа, Володимир Путін нібито готовий завершити війну проти України, водночас позиція Києва є менш гнучкою.

— Я думаю, що він (Путін — Ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду, — заявив президент США.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не привели до завершення найбільшого з часів Другої світової війни збройного конфлікту в Європі, Трамп прямо назвав прізвище українського президента.

— Зеленський… Я просто думаю, що йому, знаєте, важко це зробити, — відповів він.

Також Трамп прокоментував можливу зустріч із президентом України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

За його словами, конкретних домовленостей наразі немає.

— Я б зустрівся, якщо він там буде. Я буду там, — зазначив президент США.

Трамп також заявив, що йому нічого не відомо про можливу майбутню поїздку Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, про що раніше писали західні ЗМІ.

Раніше Дональд Трамп уже заявляв, що президент України Володимир Зеленський не має власних “козирів” у переговорах, а його ключовою опорою є підтримка з боку США.

В інтерв’ю The New York Times Трамп наголошував, що без його участі війна могла б перерости у третю світову, а також стверджував, що нині обидві сторони нібито готові до домовленостей.