Президент США Дональд Трамп в субботу, 17 января, призвал положить конец 37-летнему правлению аятоллы Али Хаменеи.

Об этом пишет Politico.

Трамп призвал сменить руководство Ирана

— Пришло время искать новое руководство в Иране, — сказал Трамп изданию на фоне того, что масштабные протесты с требованиями прекращения режима, похоже, пошли на спад.

За последние три недели по всей стране были убиты тысячи протестующих, что побудило Трампа неоднократно угрожать военным вмешательством.

Во вторник, 13 января, американский президент призвал иранцев продолжать протесты и “получить контроль над государственными институтами”. Он заявил, что “помощь уже в пути”.

На следующий день Трамп резко изменил курс, заявив, что его проинформировали о прекращении убийств.

— Лучшим решением, которое он (Али Хаменеи. – Ред.) когда-либо принимал, было то, что два дня назад он не повесил более 800 человек, — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможных масштабах военной операции США в Иране.

Хаменеи обвиняет Трампа в насилии в Иране

Комментарии американского президента прозвучали вскоре после того, как аккаунт Хаменеи в X обнародовал серию враждебных сообщений, направленных против Трампа.

В них президента США обвиняют в ответственности за смертоносное насилие и протесты в Иране.

— Мы признаем президента США виновным за жертвы, разрушения и клевету, которые он причинил иранскому народу, — написал Хаменеи.

В другом посте он заявил, что Трамп ложно назвал насильственные группировки теми, кто представляет народ Ирана. Он назвал это “возмутительной клеветой”.

Трамп на это заявил, что правители Тегерана опираются на репрессии и насилие для управления страной.

— В чем он виновен как лидер страны, так это в полном уничтожении страны и применении насилия на уровнях, которых раньше никогда не видели. Чтобы страна могла функционировать — даже если это функционирование на очень низком уровне — руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении своей страной, как это делаю я с Соединенными Штатами, а не убивать людей тысячами, чтобы удерживать контроль, — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что “лидерство — это уважение, а не страх и смерть”.

Этот обмен заявлениями подчеркивает обострение риторики между Вашингтоном и Тегераном в нестабильный для региона момент, а также на фоне недавнего публичного обращения Хаменеи, в котором он утверждал, что “иранская нация победила Америку”.

Трамп в ответ осудил Хаменеи и иранскую систему управления.

— Этот человек — больной человек, который должен должным образом управлять своей страной и прекратить убивать людей. Его страна — худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства, — отметил президент США.

Иранские чиновники не дали немедленного ответа на запросы о комментарии.

