Администрация американского президента Дональда Трампа в четверг, 15 января, объявила о введении новых санкций против Ирана.

Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Новые санкции США против Ирана: что известно

Минфин США ввел ограничения в отношении иранских чиновников и сетей так называемого «теневого банкинга».

По оценке Вашингтона, они были причастны к жестокому подавлению массовых протестов в Иране и отмыванию доходов от экспорта нефти.

Как сообщило Управление контроля за иностранными активами США (OFAC), решение о санкциях было принято на фоне масштабных протестных акций в Иране.

Ограничительные меры направлены как против лиц, ответственных за насилие в отношении мирных демонстрантов, так и против финансовых структур, которые помогают иранской политической элите обходить международные санкции.

— США решительно поддерживают иранский народ в его стремлении к свободе и справедливости. По указанию президента Трампа Министерство финансов вводит санкции против ключевых иранских лидеров, причастных к жестоким репрессиям против иранского народа. Министерство финансов использует все средства, чтобы наказать тех, кто стоит за тираническим подавлением прав человека режимом, – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В список из 18 новых подсанкционных лиц, в частности, внесен секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

В США его считают одним из координаторов силового реагирования на протесты и сторонником применения насилия против участников демонстраций.

Под санкции также попали командиры подразделений Корпуса стражей Исламской революции и правоохранительных органов в провинциях Лорестан и Фарс.

По информации американской стороны, именно в этих регионах силовые структуры открывали огонь по протестующим.

Отдельный пакет санкций касается сетей отмывания средств, связанных с государственными банками Bank Melli и Shahr Bank.

По данным OFAC, через эти финансовые структуры Иран отмывал миллиардные доходы от экспорта нефти и нефтехимической продукции, используя подставные компании в Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре, Великобритании и других государствах.

В США также утверждают, что часть этих средств направлялась на финансирование репрессивных действий внутри страны, а также на поддержку связанных с Ираном группировок за рубежом.

Ранее Дональд Трамп выразил поддержку иранскому населению, которое выходит на протесты. Он заявил, что “помощь уже на подходе”, а виновные в убийствах “заплатят высокую цену”.