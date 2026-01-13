Президент США Дональд Трамп выразил поддержку иранскому населению, участвующему в акциях протеста, и сообщил, что «помощь уже на подходе».

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп пообещал поддержку протестующим в Иране

Во вторник, 13 января, Трамп обратился к “иранским патриотам” и призвал их “продолжать протестовать и захватывать свои институты”.

— Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену, — заявил американский президент.

Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, «пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих».

— Помощь уже на подходе, — добавил Трамп.

По состоянию на 12 января было известно, что действия силовых структур Ирана во время подавления общенациональных протестов привели к гибели по меньшей мере 538 человек.

Более 10 тыс. человек были задержаны в течение последних двух недель. Такие данные предоставили правозащитные организации.

Дональд Трамп объявил о введении 25-процентного тарифа на товары из стран, которые ведут бизнес с Ираном.

Протесты в Иране начались на фоне обвала национальной валюты и серьезного экономического кризиса.

Акции охватили десятки городов, среди которых Тегеран и Машгад.

По данным оппозиционных источников, протестующие установили контроль над городами Абданан и Малекшахи.