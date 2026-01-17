Президент США Дональд Трамп у суботу, 17 січня, закликав покласти край 37-річному правлінню аятоли Алі Хаменеї.

Про це пише Politico.

Трамп закликав змінити керівництво Ірану

– Настав час шукати нове керівництво в Ірані, – сказав Трамп виданню на тлі того, що масштабні протести з вимогами припинення режиму, схоже, пішли на спад.

За останні три тижні по всій країні були вбиті тисячі протестувальників, що спонукало Трампа неодноразово погрожувати військовим втручанням.

У вівторок, 13 січня, американський президент закликав іранців продовжувати протести й “отримати контроль над державними інституціями”. Він заявив, що “допомога вже в дорозі”.

Наступного дня Трамп різко змінив курс, заявивши, що його поінформували про припинення вбивств.

– Найкращим рішенням, яке він (Алі Хаменеї. – Ред.) коли-небудь ухвалив, було те, що два дні тому він не повісив понад 800 людей, – сказав Трамп у відповідь на питання про можливі масштаби військової операції США в Ірані.

Хаменеї звинувачує Трампа у насильстві в Ірані

Коментарі американського президента прозвучали невдовзі після того, як обліковий запис Хаменеї в X оприлюднив серію ворожих повідомлень, спрямованих проти Трампа.

У них президента США звинувачують у відповідальності за смертоносне насильство та протестах в Ірані.

– Ми визнаємо президента США винним через жертви, руйнування та наклеп, яких він завдав іранському народу, – написав Хаменеї.

В іншому дописі він заявив, що Трамп неправдиво назвав насильницькі угруповання тими, що репрезентують народ Ірану. Він назвав це “обурливим наклепом”.

Трамп на це заявив, що правителі Тегерана спираються на репресії та насильство для управління країною.

– У чому він винен як лідер країни, так це в повному знищенні країни та застосуванні насильства на рівнях, яких раніше ніколи не бачили. Щоб країна могла функціонувати – навіть якщо це функціонування на дуже низькому рівні – керівництво має зосередитися на належному управлінні своєю країною, як це роблю я зі Сполученими Штатами, а не вбивати людей тисячами, щоб утримувати контроль, – наголосив Трамп.

Він додав, що “лідерство – це про повагу, а не про страх і смерть”.

Цей обмін заявами підкреслює загострення риторики між Вашингтоном і Тегераном у нестабільний для регіону момент, а також на тлі нещодавнього публічного звернення Хаменеї, у якому він стверджував, що “іранська нація перемогла Америку”.

Трамп у відповідь засудив Хаменеї та іранську систему управління.

– Ця людина – хвора людина, яка має належно керувати своєю країною і припинити вбивати людей. Його країна – найгірше місце для життя у світі через погане керівництво, – зазначив президент США.

Іранські посадовці не надали негайної відповіді на запити про коментар.

