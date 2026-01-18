Военное движение украинцев и крымских татар Атеш сообщило об успешной диверсии на территории Брянской области России.

Атеш совершило диверсию в Брянской области

По данным движения, в результате операции было выведено из строя оборудование электроподстанции, которая обеспечивала энергоснабжение объектов, задействованных в военной логистике РФ.

В Атеше подчеркнули, что речь идет о “критическом ударе по военной логистике РФ”.

Сейчас смотрят

Отмечается, что диверсия прошла в промышленной зоне Володарского района, в поселке Большое Полпино.

– Наш агент успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района (поселок Большое Полпино), выведя из строя оборудование электроподстанции. Координаты цели: 53.257843, 34.483304, – говорится в сообщении.

По информации Атеша, пораженная подстанция имеет ключевое значение для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Она питала железнодорожную станцию ​​Полпинска, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и военной техникой для фронта.

– Обесточение влечет за собой сбои в автоматике и серьезные задержки поставок, – объяснили представители движения.

Кроме того, от этой подстанции зависели предприятия района, в частности Брянское ремонтное предприятие, работающее на нужды Министерства обороны РФ, а также базы хранения горючего.

В Атеше отметили, что из-за отсутствия электроснабжения на таких объектах возникают проблемы с работой насосов и систем безопасности.

– Атеш точно бьет по слабым местам энергосистемы врага, парализуя его тыл, – заявили в движении.

Напомним, агенты движения Атеш в Самаре провели разведку штаба 2 общевойсковой армии Центрального военного округа РФ, являющегося ключевым командным центром управления наступлением российских войск на Покровск.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.