Військовий рух українців і кримських татар Атеш повідомив про успішну диверсію на території Брянської області Росії.

Атеш здійснив диверсію у Брянській області

За даними руху, внаслідок операції було виведено з ладу обладнання електропідстанції, яка забезпечувала енергопостачання об’єктів, задіяних у військовій логістиці РФ.

В Атеш наголосили, що йдеться про “критичний удар по військовій логістиці РФ”.

Зазначається, що диверсія відбулася в промисловій зоні Володарського району, у селищі Велике Полпино.

– Наш агент успішно провів диверсію в промисловій зоні Володарського району (селище Велике Полпино), вивівши з ладу обладнання електропідстанції. Координати цілі: 53.257843, 34.483304, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Атеш, уражена підстанція має ключове значення для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Вона живила залізничну станцію Полпинська, через яку проходять ешелони з боєприпасами та військовою технікою для фронту.

– Знеструмлення спричиняє збої в автоматиці та серйозні затримки поставок, – пояснили представники руху.

Крім того, від цієї підстанції залежали підприємства району, зокрема Брянське ремонтне підприємство, що працює на потреби Міністерства оборони РФ, а також бази зберігання пального.

В Атеш зазначили, що через відсутність електропостачання на таких об’єктах виникають проблеми з роботою насосів і систем безпеки.

– Атеш точно б’є по слабких місцях енергосистеми ворога, паралізуючи його тил, – заявили в русі.

Нагадаємо, агенти руху Атеш у Самарі провели розвідку штабу 2 загальновійськової армії Центрального військового округу РФ, який є ключовим командним центром управління наступом російських військ на Покровськ.

