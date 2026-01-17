Европейский Союз пообещал дать “решительный ответ” на новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против государств-членов ЕС на фоне усиления кампании Белого дома по установлению контроля над Гренландией.

ЕС обещает Трампу решительный ответ

Послы 27 стран Евросоюза соберутся 18 января на экстренную встречу после того, как Дональд Трамп пообещал повышение тарифов для европейских союзников, пока Соединенным Штатам не будет разрешено купить Гренландию.

Кипр, который председательствует в ЕС в течение шести месяцев, поздно вечером 17 января заявил, что созвал встречу на 18 января. Дипломаты ЕС сообщили, что она должна начаться в 18:00 по Киеву.

Трамп ввел 10-процентный тариф в отношении стран НАТО, которые выступили против его планов по Гренландии.

В этот перечень вошли Франция, Германия, Дания, Нидерланды, Великобритания, Норвегия, Швеция и Финляндия.

Этот шаг возобновил трансатлантический торговый разрыв, который в ЕС считали урегулированным после заключения соглашения в прошлом году.

Президент Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал тактику Трампа, назвав ее угрозой для “процветания”.

Он подчеркнул, что “необходимо открывать рынки, а не закрывать их, создавать зоны экономической интеграции, а не повышать тарифы”.

— Европейский Союз всегда будет решительно защищать международное право, где бы оно ни применялось, и, конечно, начиная с территории государств-членов ЕС, — добавил Кошта, пообещав координировать совместный ответ стран Евросоюза по этому вопросу.

Что известно о новых тарифах Трампа

Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в публикации в Truth Social в субботу, 17 января. Он заявил, что указанные страны в последние дни отправляли военных в Гренландию “неизвестно с какой целью”.

Небольшая группировка войск НАТО высадилась в столице Гренландии Нууке в четверг, 16 января, в рамках разведывательной и вспомогательной миссии.

— США открыты к переговорам с Данией и/или любой из этих стран, которые поставили под угрозу так много, — заявил Трамп.

Он добавил, что 10-процентная пошлина будет повышена до 25% с 1 июня.

По словам американского президента, она будет действовать “до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полном и тотальном приобретении Гренландии”.

Арктика уже не регион низкой напряженности — Расмуссен

Глава МИД Дании Ларс Расмуссен заявил, что “заявление президента США стало неожиданностью”.

По его словам, усиление военного присутствия в Гренландии, на которое ссылается Трамп, направлено на повышение уровня безопасности в Арктике.

— Мы согласны с США в том, что нужно действовать активнее, ведь Арктика больше не является регионом низкой напряженности. Именно поэтому мы вместе с партнерами по НАТО действуем максимально прозрачно, — отметил Расмуссен.

Он добавил, что Дания находится в тесном контакте с Европейской комиссией и другими партнерами по этому вопросу.

Европа даст скоординированный ответ — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на угрозу Дональда Трампа ввести пошлины.

— Среди союзников вопросы лучше всего решать путем обсуждения, а не давления, — подчеркнул он.

Макрон сравнил поддержку Гренландии с защитой Украины и заявил, что Париж будет стоять на стороне “суверенитета и независимости” своих партнеров.

— Никакое запугивание или угрозы не повлияют на нас ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, — написал он в X.

Президент Франции добавил, что тарифные угрозы являются неприемлемыми, и Европа даст на них единый и скоординированный ответ.

Поддерживаем Данию и Гренландию — Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что усиление безопасности в Арктике вместе с союзниками является чрезвычайно важным для Финляндии.

По его словам, именно на это направлена инициатива, возглавляемая Данией и скоординированная союзниками, в Гренландии.

Стубб отметил, что европейские страны действуют единым фронтом.

— Мы подчеркиваем принципы территориальной целостности и суверенитета. Мы поддерживаем Данию и Гренландию. Диалог с США продолжается, — добавил он.

Пошлины подорвут трансатлантические отношения — фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила развертывание европейских военных в Гренландии.

— Предварительно согласованные датские учения, проведенные вместе с союзниками, отвечают необходимости укрепления безопасности в Арктике и не представляют угрозы для кого-либо, — написала она в сети X.

Фон дер Ляйен додавила, что пошлины, введенные Трампом, “могут подорвать трансатлантические отношения и привести к опасной нисходящей спирали”.

Будущее Гренландии решают гренландцы — Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что шаг Трампа по введению пошлин является “абсолютно неправильным”.

Он сделал это заявление после объявления планов США ввести пошлины против восьми европейских стран, в том числе и Великобритании, из-за ситуации вокруг Гренландии.

— Наша позиция по Гренландии очень четкая: она является частью Королевства Дания, а ее будущее решают сами гренландцы и датчане, — заявил Стармер.

Он отметил, что безопасность Арктики важна для НАТО, поэтому союзники должны совместно противодействовать угрозам со стороны России в разных регионах Арктики.

Стармер осудил введение пошлин, заявив, что этот шаг является “абсолютно неправильным”.

— Конечно, мы будем решать этот вопрос напрямую с администрацией США, — добавил он.

Мы не позволим себя шантажировать — Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что продолжаются интенсивные консультации с европейскими странами по координации ответа на тарифные угрозы Дональда Трампа.

— Мы не позволим себя шантажировать. Только Дания и Гренландия принимают решения по вопросам, которые касаются Дании и Гренландии, — подчеркнул он.

Кристерссон отметил, что всегда будет стоять на защите своей страны, союзников и соседей.

Он добавил, что это “вопрос ЕС”, который затрагивает значительно больше государств, чем те, на которые обратил внимание президент США.

ЕС может отложить одобрение торгового соглашения с США

Депутаты Европейского Союза готовятся отложить одобрение торгового соглашения между ЕС и США из-за намерения президента Дональда Трампа ввести пошлины против стран, которые поддержали Гренландию на фоне американских угроз.

Президент Европейской народной партии — крупнейшей политической группы в Европарламенте — Манфред Вебер заявил, что договоренности с США на данный момент больше не являются возможными.

— ЕНП поддерживает торговое соглашение между ЕС и США, но с учетом угроз Дональда Трампа по Гренландии его одобрение на этом этапе невозможно, — написал Вебер в соцсетях.

Он также добавил, что договоренность ЕС о снижении пошлин на американские товары должна быть приостановлена.

Торговое соглашение между ЕС и США, заключенное президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с Трампом прошлым летом, уже частично вступило в силу, однако до сих пор требует ратификации Европейским парламентом.

Если депутаты ЕНП присоединятся к левоцентристским политическим группам, они, вероятно, будут иметь достаточно голосов для отсрочки или блокирования ратификации.

Соглашение предусматривало введение 15-процентной пошлины США на большинство товаров из ЕС в обмен на обязательство Евросоюза отменить пошлины на американскую промышленную продукцию и отдельные сельскохозяйственные товары.

Фон дер Ляйен, которая отвечает за торговые переговоры от имени ЕС, заключила эту договоренность, надеясь избежать полномасштабной торговой войны с Трампом.

Влиятельная группа европейских законодателей уже давно выступает против этого соглашения, считая его слишком выгодным для США.

