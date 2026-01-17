Європейський Союз пообіцяв дати “рішучу відповідь” на нові мита, введені президентом США Дональдом Трампом проти держав-членів ЄС на тлі посилення кампанії Білого дому щодо встановлення контролю над Гренландією.

ЄС обіцяє Трампу рішучу відповідь

Посли 27 країн Євросоюзу зберуться 18 січня на екстрену зустріч після того, як Дрнальд Трамп пообіцяв підвищення тарифів для європейських союзників, доки Сполученим Штатам не буде дозволено купити Гренландію.

Кіпр, який головує в ЄС протягом шести місяців, пізно ввечері 17 січня заявив, що скликав зустріч на 18 січня. Дипломати ЄС повідомили, що вона має розпочатися о 18:00 за Києвом.

Трамп запровадив 10-відсотковий тариф щодо країн НАТО, які виступили проти його планів стосовно Гренландії. До цього переліку увійшли Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди, Велика Британія, Норвегія, Швеція та Фінляндія.

Цей крок відновив трансатлантичний торговельний розрив, який у ЄС вважали врегульованим після укладення угоди минулого року.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував тактику Трампа, назвавши її загрозою для “процвітання”.

Він наголосив, що “необхідно відкривати ринки, а не закривати їх, створювати зони економічної інтеграції, а не підвищувати тарифи”.

– Європейський Союз завжди рішуче захищатиме міжнародне право, де б воно не застосовувалося, і, звісно, починаючи з території держав-членів ЄС, – додав Кошта, пообіцявши координувати спільну відповідь країн Євросоюзу з цього питання.

Що відомо про нові тарифи Трампа

Дональд Трамп оголосив про нові мита у дописі в Truth Social у суботу, 17 січня. Він заявив, що зазначені країни останніми днями відправляли військових до Гренландії “невідомо з якою метою”.

Невелике угруповання військ НАТО висадилося у столиці Гренландії Нууку в четвер, 16 січня, у межах розвідувальної та допоміжної місії.

– США відкриті до переговорів із Данією та/або будь-якою з цих країн, які поставили під загрозу так багато, – заявив Трамп.

Він додав, що 10-відсоткове мито буде підвищено до 25% з 1 червня. За словами американського президента, воно діятиме “доти, доки не буде досягнуто угоди про повне та тотальне придбання Гренландії”.

Арктика не є регіоном низької напруженості – Расмуссен

Глава МЗС Данії Ларс Расмуссен заявив, що “заява президента США стала несподіванкою”.

За його словами, посилення військової присутності в Гренландії, на яке посилається Трамп, спрямоване на підвищення рівня безпеки в Арктиці.

– Ми погоджуємося зі США, що потрібно діяти активніше, адже Арктика більше не є регіоном низької напруженості. Саме тому ми разом із партнерами по НАТО діємо максимально прозоро, – зазначив Расмуссен.

Він додав, що Данія перебуває в тісному контакті з Європейською комісією та іншими партнерами щодо цього питання.

Європа дасть скоординовану відповідь – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на погрозу Дональда Трампа запровадити мита.

– Серед союзників питання найкраще вирішувати шляхом обговорення, а не тиску, – наголосив він.

Макрон порівняв підтримку Гренландії із захистом України та заявив, що Париж стоятиме на боці “суверенітету та незалежності” своїх партнерів.

– Жодне залякування чи погрози не вплинуть на нас ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде у світі, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, – написав він у X.

Президент Франції додав, що тарифні погрози є неприйнятними, і Європа дасть на них єдину та скоординовану відповідь.

Підтримуємо Данію і Гренландію – Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що посилення безпеки в Арктиці разом із союзниками є надзвичайно важливим для Фінляндії.

За його словами, саме на це спрямована ініціатива, очолювана Данією та скоординована союзниками, у Гренландії.

Стубб наголосив, що європейські країни діють єдиним фронтом.

– Ми наголошуємо на принципах територіальної цілісності та суверенітету. Ми підтримуємо Данію та Гренландію. Діалог зі США триває, – додав він.

Мита підірвуть трансатлантичні відносини – фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила розгортання європейських військових у Гренландії.

– Попередньо узгоджені данські навчання, проведені разом із союзниками, відповідають потребі зміцнення безпеки в Арктиці та не становлять загрози для будь-кого, – написала вона в мережі X.

Фон дер Ляєн наголосила, що мита, запроваджені Трампом, “можуть підірвати трансатлантичні відносини та призвести до небезпечної низхідної спіралі”.

Майбутнє Гренландії вирішують гренландці – Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що крок Трампа щодо запровадження мит є “абсолютно неправильним”.

Він зробив цю заяву після оголошення планів США запровадити мита проти восьми європейських країн, зокрема й Великої Британії, через ситуацію навколо Гренландії.

– Наша позиція щодо Гренландії дуже чітка: вона є частиною Королівства Данія, а її майбутнє вирішують самі гренландці та данці, – заявив Стармер.

Він зазначив, що безпека Арктики є важливою для НАТО, тому союзники мають спільно протидіяти загрозам з боку Росії в різних регіонах Арктики.

Стармер засудив запровадження мит, заявивши, що цей крок є “абсолютно неправильним”.

– Звісно, ми вирішуватимемо це питання безпосередньо з адміністрацією США, – додав він.

Ми не дозволимо себе шантажувати – Крістерссон

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що тривають інтенсивні консультації з європейськими країнами щодо координації відповіді на тарифні погрози Дональда Трампа.

– Ми не дозволимо себе шантажувати. Лише Данія та Гренландія ухвалюють рішення щодо питань, які стосуються Данії та Гренландії, – наголосив він.

Крістерссон зазначив, що завжди стоятиме на захисті своєї країни, союзників і сусідів.

Він додав, що це “питання ЄС”, яке зачіпає значно більше держав, ніж ті, на які звернув увагу президент США.

ЄС може відкласти схвалення торговельної угоди зі США

Депутати Європейського Союзу готуються відкласти схвалення торговельної угоди між ЄС і США через намір президента Дональда Трампа запровадити мита проти країн, які підтримали Гренландію на тлі американських погроз.

Президент Європейської народної партії — найбільшої політичної групи в Європарламенті — Манфред Вебер заявив, що домовленості зі США наразі більше не є можливими.

– ЄНП підтримує торговельну угоду між ЄС і США, але з огляду на погрози Дональда Трампа щодо Гренландії її схвалення на цьому етапі неможливе, — написав Вебер у соцмережах.

Він також додав, що домовленість ЄС про зниження мит на американські товари має бути призупинена.

Торговельна угода між ЄС і США, укладена президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн із Трампом минулого літа, вже частково набула чинності, однак досі потребує ратифікації Європейським парламентом.

Якщо депутати ЄНП приєднаються до лівоцентристських політичних груп, вони, ймовірно, матимуть достатньо голосів для відкладення або блокування ратифікації.

Угода передбачала запровадження 15-відсоткового мита США на більшість товарів з ЄС в обмін на зобов’язання Євросоюзу скасувати мита на американську промислову продукцію та окремі сільськогосподарські товари.

Фон дер Ляєн, яка відповідає за торговельні переговори від імені ЄС, уклала цю домовленість, сподіваючись уникнути повномасштабної торговельної війни з Трампом.

Впливова група європейських законодавців уже давно виступає проти цієї угоди, вважаючи її надто вигідною для США.

