Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна быть защищена от угрозы со стороны Российской Федерации, о которой Североатлантический альянс предупреждает Данию уже около двух десятилетий.

Об этом говорится в сообщении американского лидера в Truth Social.

– НАТО уже 20 лет говорит Дании, что “она должна избавиться от российской угрозы в Гренландии”. К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать, – написал Трамп.

Он также подчеркнул, что сейчас наступил момент для перемен, а российская угроза, по его словам, будет устранена.

Что этому предшествовало

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости передачи Гренландии под контроль Соединенных Штатов.

По его словам, это позволило бы разместить на острове элементы противоракетной обороны Золотой купол.

Американский президент предостерег, что при отсутствии оперативных решений со стороны НАТО стратегически важная территория может оказаться под влиянием России или Китая.

В Вашингтоне считают, что США вынуждены брать на себя лидирующую роль в вопросах безопасности, поскольку европейские союзники не демонстрируют достаточной готовности защищать ключевые регионы.

Отмечается, что идея приобретения или установления контроля над Гренландией обсуждается американскими администрациями уже более ста лет. Остров традиционно рассматривается как важнейший элемент системы национальной безопасности США.

На фоне заявлений со стороны Вашингтона в столице Гренландии Нууку фиксируется рост спроса на товары для выживания и длительного хранения.

Местные жители выражают обеспокоенность возможными внешними угрозами острову.

Кроме того, 18 января в Министерстве финансов США заявили, что интерес Вашингтона к Гренландии обусловлен стратегическими соображениями и ослаблением роли Европы в сфере коллективной безопасности.

