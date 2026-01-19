Президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія має бути захищена від загрози з боку Російської Федерації, про яку Північноатлантичний альянс попереджає Данію вже майже два десятиліття.

Про це йдеться у дописі американського лідера в Truth Social.

– НАТО вже 20 років каже Данії, що “вона має позбутися російської загрози в Гренландії”. На жаль, Данія нічого не змогла з цим зробити, – написав Трамп.

Він також наголосив, що нині настав момент для змін і російську загрозу, за його словами, буде усунено.

Що цьому передувало

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про необхідність передання Гренландії під контроль Сполучених Штатів.

За його словами, це дозволило б розмістити на острові елементи системи протиракетної оборони Золотий купол.

Американський президент застерігав, що за відсутності оперативних рішень з боку НАТО стратегічно важлива територія може опинитися під впливом Росії або Китаю.

У Вашингтоні вважають, що США змушені брати на себе лідерську роль у питаннях безпеки, оскільки європейські союзники не демонструють достатньої готовності захищати ключові регіони.

Зазначається, що ідея придбання або встановлення контролю над Гренландією обговорюється американськими адміністраціями вже понад сто років.

Острів традиційно розглядається як важливий елемент системи національної безпеки США.

На тлі заяв з боку Вашингтона у столиці Гренландії Нууку фіксується зростання попиту на товари для виживання та продукти тривалого зберігання.

Місцеві жителі висловлюють занепокоєння можливими зовнішніми загрозами для острова.

Крім того, 18 січня у Міністерстві фінансів США заявили, що інтерес Вашингтона до Гренландії зумовлений стратегічними міркуваннями та ослабленням ролі Європи у сфері колективної безпеки.

