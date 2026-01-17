У суботу по всій Данії та Гренландії заплановані масові демонстрації, організовані гренландськими асоціаціями, на знак протесту проти планів американського президента Дональда Трампа захопити арктичний острів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Протести у Данії та Гренландії

Протести мають надіслати чіткий і єдиний сигнал про повагу до демократії та основних прав людини в Гренландії, зазначається на вебсайті асоціації гренландців у Данії Uagut.

Мітинг у Копенгагені розпочався о 12:00 за місцевим часом і має закінчитися приблизно через годину біля посольства США. Протести також заплановані в данських містах Орхус, Ольборг і Оденсе.

Люди несуть у руках прапори Гренландії та плакати із написами: Руки геть від Гренландії! США вже мають достатньо! Гренландія не для продажу!

За словами організаторів, демонстрація в столиці Гренландії Нууку розпочнеться о 16:00 (15:00 за Гринвічем). Люди мають намір пройти з гренландськими прапорами до американського консульства.

Щонайменше 900 жителів Гренландії заявили у соцмережах, що планують взяти участь у мітингу. Нагадаємо, що загальна чисельність населення острова становить близько 57 тис. осіб.

Суперечка щодо Гренландії загострюється

Цього місяця напруженість навколо Гренландії зросла на тлі низки заяв Трампа, що він хоче, щоб США контролювати Гренландію.

У п’ятницю Трамп пригрозив митами для країн, які виступають проти його планів захопити острів, що є частиною Королівства Данія.

Варто зауважити, що протести у Копенгагені відбуваються якраз у момент візиту двопартійної делегації членів Конгресу США до столиці Данії. Мета візиту – продемонструвати підтримку Данії та Гренландії.

Делегати заявляють, що американський народ не поділяє територіальних амбіцій Трампа.

Джеф Лендрі, спеціальний посланець Трампа в Гренландії, заявив у п’ятницю, що угода про перехід острова під контроль Вашингтона повинна бути і буде укладена, і що президент серйозно налаштований на придбання цієї території.

Водночас Пол Йоганнесен з громадянської ініціативи Руки геть від Калаалліт Нунаат заявив, що гренландці вимагають поваги до права Гренландії на самовизначення.

