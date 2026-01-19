Вторжение США в Гренландию означало бы войну с НАТО — Маккол
- Майкл Маккол заявил, что военное вторжение США в Гренландию могло бы привести к войне с НАТО.
- Конгрессмен подчеркнул, что силовой сценарий разрушил бы статью 5 устава Альянса.
Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что возможное военное вторжение США в Гренландию привело бы к войне с НАТО и фактической ликвидации Альянса.
По его словам, такой шаг перевернул бы статью 5 устава НАТО и имел бы катастрофические последствия для трансатлантической безопасности.
Об этом Майкл Маккол заявил в интервью ABC News.
Маккол о Гренландии и рисках для НАТО
Конгрессмен отметил, что президент США уже имеет полный доступ к Гренландии с точки зрения военного присутствия и безопасности, поэтому никакой необходимости во вторжении не существует.
Он подчеркнул, что возможность покупки Гренландии и военное вторжение — это принципиально разные вещи, и именно силовой сценарий создал бы прямую угрозу существованию НАТО.
По словам Маккола, в случае вторжения США нарушили бы фундаментальные принципы Альянса, а применение статьи 5 в такой ситуации фактически означало бы войну между союзниками.
Конгрессмен также отметил, что не видит никаких признаков готовности Гренландии к продаже, добавив, что для усиления военного присутствия США не нужно применять силу.
Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта заявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета из-за напряженной ситуации вокруг Гренландии.
По его словам, государства-члены ЕС подтвердили поддержку Дании и Гренландии, приверженность принципам территориальной целостности и международного права, а также готовность защищаться от любых форм принуждения.
Также страны ЕС обсуждают возможные меры в ответ на тарифные угрозы США, в частности пошлины на американские товары на сумму до €93 млрд.