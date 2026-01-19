Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что возможное военное вторжение США в Гренландию привело бы к войне с НАТО и фактической ликвидации Альянса.

По его словам, такой шаг перевернул бы статью 5 устава НАТО и имел бы катастрофические последствия для трансатлантической безопасности.

Об этом Майкл Маккол заявил в интервью ABC News.

Маккол о Гренландии и рисках для НАТО

Конгрессмен отметил, что президент США уже имеет полный доступ к Гренландии с точки зрения военного присутствия и безопасности, поэтому никакой необходимости во вторжении не существует.

Он подчеркнул, что возможность покупки Гренландии и военное вторжение — это принципиально разные вещи, и именно силовой сценарий создал бы прямую угрозу существованию НАТО.

По словам Маккола, в случае вторжения США нарушили бы фундаментальные принципы Альянса, а применение статьи 5 в такой ситуации фактически означало бы войну между союзниками.

Конгрессмен также отметил, что не видит никаких признаков готовности Гренландии к продаже, добавив, что для усиления военного присутствия США не нужно применять силу.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта заявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета из-за напряженной ситуации вокруг Гренландии.

По его словам, государства-члены ЕС подтвердили поддержку Дании и Гренландии, приверженность принципам территориальной целостности и международного права, а также готовность защищаться от любых форм принуждения.

Также страны ЕС обсуждают возможные меры в ответ на тарифные угрозы США, в частности пошлины на американские товары на сумму до €93 млрд.

