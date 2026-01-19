Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивляются его попыткам получить во владение Гренландию, и заявил, что Европа должна сосредоточиться на войне России и Украины.

Об этом Трамп сказал в интервью NBC News.

— Европа должна сосредоточиться на войне России и Украины, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии, — сказал Трамп.

На вопрос, будет ли Дональд Трамп реализовывать планы по введению пошлин на импорт для европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, американский президент ответил: Да, на 100%.

Напомним, что в субботу Дональд Трамп заявил, что обложит 10-процентной пошлиной импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, ведь европейские страны выступают против контроля Гренландии американцами.

С 1 июня США повысят пошлины до 25%, если не будет достигнуто соглашение о покупке острова Гренландия.

Ранее Штаты заключили с Европейским Союзом торговое соглашение, которое снизило уровень пошлин на импорт из стран Европейского Союза.

Стоит отметить, что многие законодатели, среди них и некоторые республиканцы, выступили против посягательств Трампа на Гренландию.

17 января в Дании и Гренландии прошли масштабные демонстрации в знак протеста против планов американского Трампа захватить арктический остров.

