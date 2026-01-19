Трамп: Європа має думати про війну в Україні, а не про Гренландію
- Дональд Трамп розкритикував позицію європейських лідерів щодо Гренландії.
- Президент США закликав Європу зосередитися на війні Росії проти України.
- Трамп заявив, що опір його планам щодо Гренландії є помилковим.
Президент США Дональд Трамп розкритикував європейських лідерів, які чинять опір його спробам отримати у володіння Гренландію, і заявив, що Європа повинна зосередитися на війні Росії та України.
Про це Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.
— Європа повинна зосередитися на війні Росії та України, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Ось на чому Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії, — сказав Трамп.
На запитання, чи буде Дональд Трамп реалізовувати плани щодо введення мит на імпорт для європейських країн у разі відсутності угоди щодо Гренландії, американський президент відповів: Так, на 100%.
Нагадаємо, що у суботу Дональд Трамп заявив, що обкладе 10-відсотковим митом імпорт із Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Британії, Нідерландів та Фінляндії, адже європейські країни виступають проти контролю Гренландії американцями.
З 1 червня США підвищать мита до 25%, якщо не буде досягнуто угоди про купівлю острова Гренландія.
Раніше Штати уклали з Європейським Союзом торговельну угоду, яка знизила рівень мит на імпорт з країн Європейського Союзу.
Варто зазначити, що багато законодавців, серед них й деякі республіканці, виступили проти зазіхань Трампа на Гренландію.
17 січня у Данії та Гренландії пройшли масштабні демонстрації на знак протесту проти планів американського Трампа захопити арктичний острів.