Президент США Дональд Трамп розкритикував європейських лідерів, які чинять опір його спробам отримати у володіння Гренландію, і заявив, що Європа повинна зосередитися на війні Росії та України.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.

— Європа повинна зосередитися на війні Росії та України, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Ось на чому Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії, — сказав Трамп.

На запитання, чи буде Дональд Трамп реалізовувати плани щодо введення мит на імпорт для європейських країн у разі відсутності угоди щодо Гренландії, американський президент відповів: Так, на 100%.

Нагадаємо, що у суботу Дональд Трамп заявив, що обкладе 10-відсотковим митом імпорт із Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Британії, Нідерландів та Фінляндії, адже європейські країни виступають проти контролю Гренландії американцями.

З 1 червня США підвищать мита до 25%, якщо не буде досягнуто угоди про купівлю острова Гренландія.

Раніше Штати уклали з Європейським Союзом торговельну угоду, яка знизила рівень мит на імпорт з країн Європейського Союзу.

Варто зазначити, що багато законодавців, серед них й деякі республіканці, виступили проти зазіхань Трампа на Гренландію.

17 січня у Данії та Гренландії пройшли масштабні демонстрації на знак протесту проти планів американського Трампа захопити арктичний острів.

Джерело : NBC News

