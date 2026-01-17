В субботу по всей Дании и Гренландии запланированы массовые демонстрации, организованные гренландскими ассоциациями, в знак протеста против планов американского президента Дональда Трампа захватить арктический остров.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Протесты в Дании и Гренландии

Протесты должны послать четкий и единый сигнал об уважении к демократии и основным правам человека в Гренландии, отмечается на веб-сайте ассоциации гренландцев в Дании Uagut.

Митинг в Копенгагене начался в 12:00 по местному времени и должен закончиться примерно через час у посольства США. Протесты также запланированы в датских городах Орхус, Ольборг и Оденсе.

Люди несут в руках флаги Гренландии и плакаты с надписями: Руки прочь от Гренландии! США уже достаточно! Гренландия не для продажи!

По словам организаторов, демонстрация в столице Гренландии Нууку начнется в 16:00 (15:00 по Гринвичу). Люди намерены пройти с гренландскими флагами к американскому консульству.

По меньшей мере 900 жителей Гренландии заявили в соцсетях, что планируют принять участие в митинге. Напомним, что общая численность населения острова составляет около 57 тыс. человек.

Спор по поводу Гренландии обостряется

В этом месяце напряженность вокруг Гренландии возросла на фоне ряда заявлений Трампа о том, что он хочет, чтобы США контролировали Гренландию.

В пятницу Трамп пригрозил пошлинами для стран, которые выступают против его планов захватить остров, являющийся частью Королевства Дания.

Стоит заметить, что протесты в Копенгагене происходят как раз в момент визита двухпартийной делегации членов Конгресса США в столицу Дании. Цель визита – продемонстрировать поддержку Дании и Гренландии.

Делегаты заявляют, что американский народ не разделяет территориальных амбиций Трампа.

Джефф Лэндри, специальный посланник Трампа в Гренландии, заявил в пятницу, что соглашение о переходе острова под контроль Вашингтона должно быть и будет заключено, и что президент серьезно настроен на приобретение этой территории.

В то же время Пол Йоханнесен из гражданской инициативы Руки прочь от Калааллит Нунаат заявил, что гренландцы требуют уважения права Гренландии на самоопределение.

