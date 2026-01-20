Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира Трампа
- Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к созданному Дональдом Трампом Совету мира, официально согласившись на условия участия в этой структуре.
- Соответствующее обращение о готовности выполнять устав Совета было направлено на имя государственного секретаря США Марко Рубио.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира по сектору Газа, созданному президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он заявил журналистам 20 января, пишут белорусские издания.
Присоединение Беларуси к Совету мира
По информации журналистов, Лукашенко подписал документы о присоединении Беларуси к Совету мира, а также о выполнении положений его устава, в соответствии с предполагаемой процедурой, определенной в письме американского президента.
– Я подписал соответствующее обращение к США, что мы готовы принять их предложение, стать участниками этого Совета, – заявил Лукашенко.
Согласие выражено в письме на имя “его высокопреосвященства Марко Рубио”, который является действующим государственным секретарем США.
Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от приглашения присоединиться к Совету мира.
Кроме этого, Трамп пригласил в члены Совета мира ряд стран Европы, а также Россию и Беларусь.
20 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила приглашение в Совет мира, возглавляемый президентом США Дональдом Трампом.
Но он считает, что сложно представить, как Украина может сотрудничать с Россией и Беларусью, которые также получили приглашение в Совет мира.