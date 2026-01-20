Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира по сектору Газа, созданному президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил журналистам 20 января, пишут белорусские издания.

Присоединение Беларуси к Совету мира

По информации журналистов, Лукашенко подписал документы о присоединении Беларуси к Совету мира, а также о выполнении положений его устава, в соответствии с предполагаемой процедурой, определенной в письме американского президента.

Сейчас смотрят

– Я подписал соответствующее обращение к США, что мы готовы принять их предложение, стать участниками этого Совета, – заявил Лукашенко.

Согласие выражено в письме на имя “его высокопреосвященства Марко Рубио”, который является действующим государственным секретарем США.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от приглашения присоединиться к Совету мира.

Кроме этого, Трамп пригласил в члены Совета мира ряд стран Европы, а также Россию и Беларусь.

20 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила приглашение в Совет мира, возглавляемый президентом США Дональдом Трампом.

Но он считает, что сложно представить, как Украина может сотрудничать с Россией и Беларусью, которые также получили приглашение в Совет мира.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.