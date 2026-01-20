Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав документ про приєднання до Ради миру щодо сектора Гази, створеної президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив журналістам 20 січня, пишуть білоруські видання.

Приєднання Білорусі до Ради миру

За інформацією журналістів, Лукашенко підписав документи про приєднання Білорусі до Ради миру, а також щодо виконання положень її статуту, відповідно до передбачуваної процедури, визначеній у листі американського президента.

– Я підписав відповідне звернення до США, що ми готові прийняти їхню пропозицію, стати учасниками цієї Ради, – заявив Лукашенко.

Згода висловлена у листі на ім’я “його високоповажності Марко Рубіо”, який є чинним державним секретарем США.

Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон відмовився від запрошення долучитися до Ради миру.

Крім цього, Трамп запросив до членства у Раді миру низку країн Європи, а також Росію і Білорусь.

20 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала запрошення до Ради миру, очолюваної президентом США Дональдом Трампом.

Але він вважає, що складно уявити, як Україна може співпрацювати з Росією та Білоруссю, які також отримали запрошення до Ради миру.

