Президент США Дональд Трамп заявил о проведении отдельной встречи в Давосе, посвященной ситуации вокруг Гренландии.

Об этом американский лидер сообщил в посте в социальной сети Truth Social.

Встреча в Давосе по Гренландии: что известно

По словам Трампа, во время разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте стороны согласились организовать встречу с участием различных сторон в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент США подчеркнул, что Гренландия, по его мнению, имеет решающее значение для национальной и мировой безопасности Соединенных Штатов.

Он отметил, что не намерен отступать от своей позиции по этому вопросу.

Отдельно Трамп заявил о ключевой роли США в обеспечении глобальной безопасности, подчеркнув, что укрепление американской армии, начатое во время его первого президентского срока, продолжается и сейчас.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна быть защищена от угрозы со стороны Российской Федерации, о которой, по его словам, Североатлантический альянс предупреждает Данию уже почти 20 лет.

В посте в Truth Social президент США отметил, что НАТО в течение двух десятилетий призывало Копенгаген устранить российскую угрозу в районе Гренландии, однако Дания, по его мнению, не смогла этого сделать.

