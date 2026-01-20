Президент США Дональд Трамп заявив про проведення окремої зустрічі у Давосі, присвяченої ситуації навколо Гренландії.

Про це американський лідер повідомив у дописі в соціальній мережі Truth Social.

Зустріч у Давосі щодо Гренландії: що відомо

За словами Трампа, під час розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сторони погодилися організувати зустріч за участі різних сторін у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Президент США наголосив, що Гренландія, на його думку, має вирішальне значення для національної та світової безпеки Сполучених Штатів.

Він зазначив, що не має наміру відступати від своєї позиції щодо цього питання.

Окремо Трамп заявив про ключову роль США у забезпеченні глобальної безпеки, підкресливши, що зміцнення американської армії, розпочате під час його першого президентського терміну, триває й нині.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Гренландія має бути захищена від загрози з боку Російської Федерації, про яку, за його словами, Північноатлантичний альянс попереджає Данію вже майже 20 років.

У дописі в Truth Social президент США зазначив, що НАТО протягом двох десятиліть закликало Копенгаген усунути російську загрозу в районі Гренландії, однак Данія, на його думку, не змогла цього зробити.

