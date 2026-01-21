Спеціальний представник США Стів Віткофф анонсував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у четвер, 22 січня.

Про це повідомили видання Bloomberg та Sky News.

Зустріч Віткоффа з Путіним

– Слухайте, нам потрібно зустрітися з ним у четвер. Але саме росіяни просять про цю зустріч. Я думаю, що це важлива заява з їхнього боку, – сказав спецпредставник президента США Дональда Трампа.

На думку Віткоффа, Путін хоче укласти мирну угоду, навіть попри те, що він не виявляє жодних ознак компромісу щодо своїх вимог, зокрема щодо встановлення контролю над східною частиною України.

Як повідомив Віткофф, що він і зять Трампа Джаред Кушнер завтра вирушать до Москви, щоб зустрітися з Путіним і обговорити 20-пунктний план припинення війни. За його словами, він готовий на більш ніж на 90%.

Як стверджує Віткофф, всі хочуть досягти мирної угоди.

Водночас він відмовився засуджувати атаку Росії на українську інфраструктуру, внаслідок якої велика частина столиці та інших міст залишилася без води, опалення та електроенергії під час морозів, пишуть видання.

– Вони перебувають у стані війни. Вони стріляють один в одного, – сказав спецпредставник Трампа.

Згодом прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що на завтра запланована зустріч Путіна з Віткоффом.

