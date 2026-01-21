Во вторник, 20 января, американские военные задержали нефтяной танкер Sagitta в Карибском море, известный как часть так называемого теневого флота России.

Об этом факте сообщили в Южном командовании США.

Залержание нефтяного танкера Sagitta: что известно

Американские чиновники в комментарии изданию CBS подтвердили изъятие этого танкера, а также то, что это стало седьмым таким случаем.

Военные США отмечают, что танкер “действует вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, на которые распространяются санкции, в Карибском бассейне, и что эти действия “демонстрируют нашу решимость обеспечить, чтобы единственной нефтью, которая покидает Венесуэлу, была нефть, вывозимая надлежащим образом и законно”.

Также в социальных сетях опубликовали видео захвата корабля, снятое с воздуха.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept. This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Между тем Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов сообщает, что Sagitta является судном под панамским флагом, принадлежащим компании Sunne Co Limited, которая также владеет несколькими другими судами, находящимися под санкциями США.

В Минфине США сообщили, что Sagitta является частью теневого флота судов, транспортирующих нефть из стран, находящихся под санкциями, таких как Иран, Россия и Венесуэла.

Таким образом, с 10 декабря 2025 года США задержали семь нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. Еще шесть изъятий произошли в Карибском регионе, и одно – в Северной Атлантике.

Как сообщил CBS News американский чиновник, Венесуэла имеет одни из крупнейших запасов нефти в мире, в которые администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить американские нефтяные компании инвестировать.

По его информации, первая продажа венесуэльской нефти США стоимостью около $500 млн была завершена на прошлой неделе.

Что известно о танкере Sagitta

По данным ГУР, этот танкер в период действия эмбарго G7+ и политики price-cap на российскую нефть и нефтепродукты был задействован в их экспорте из российских портов в Балтийском море, тихоокеанского региона преимущественно в КНР и Индию.

Известно, что он прибегает к практике отключения сигнала AIS, ведения так называемой “темной деятельности” в море.

Международная общественная организация Greenpeace относит этот танкер к тем, которые транспортируют российскую нефть по миру и угрожают окружающей среде.

Напомним, 7 января США задержали танкер под флагом РФ под названием Bella 1/Marinera, а также M-Sophia в Карибском бассейне без флага. Известно, что, в частности, Bella 1 шло из Венесуэлы в Россию и везло нефть.

Российский МИД признал, что на танкере находились граждане РФ, которые там работали.

Уже через несколько дней, 9 января, военные США задержали корабль Olina в Карибском бассейне. Иностранные СМИ отмечают, что судно ходило под флагом Восточного Тимора и имело отключенную систему отслеживания в течение последних 52 дней.

