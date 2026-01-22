Президент США Дональд Трамп объяснил, почему пригласил главу Кремля Владимира Путина в Совет мира, несмотря на обеспокоенность возможными действиями Москвы, в частности по поводу попыток захвата Гренландии.

Свою позицию Дональд Трамп озвучил в комментарии журналистам по итогам Всемирного экономического форума в Давосе.

Почему Трамп пригласил Путина в Совет мира

По словам президента США, в Совет мира приглашены все государства, где политические лидеры имеют реальное влияние на принятие решений.

Сейчас смотрят

Трамп подчеркнул, что участие даже противоречивых фигур необходимо для эффективной работы органа.

— Да, у меня есть некоторые противоречивые люди, но это люди, которые выполняют свою работу. Это люди, которые имеют огромное влияние, и если бы я включил всех “младенцев” в совет, это было бы не очень много. Поэтому его (Владимира Путина, — Ред.) пригласили. Он принял приглашение, — сказал Дональд Трамп.

Он отметил, что Совет мира не может состоять только из формальных или символических участников, поскольку его целью является практическое урегулирование конфликтов.

По словам Трампа, к инициативе уже согласились присоединиться многие мировые лидеры, а приглашение Путина является частью общего подхода к формированию Совета.

Президент США также заявил, что не знает ни одной страны, которая бы отказалась от участия в этой инициативе.

Напомним, что 19 января в Кремле заявили, что президента РФ Владимира Путина якобы пригласили присоединиться к Совету мира для сектора Газа, инициированному президентом США Дональдом Трампом.

В Москве отметили, что в настоящее время изучают детали предложения и ожидают дальнейших контактов с американской стороной для уточнения возможного формата участия в Совете мира.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.