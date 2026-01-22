Президент США планирует официально оформить создание Совета мира во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом заявил специальный посланник США Стив Уиткофф, сообщает ABC News.

Совет мира Трампа: подписание документов в Давосе

Ожидается, что Дональд Трамп проведет церемонию подписания документов о создании Совета мира 22 января во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам специального посланника США Стива Уиткоффа, до 25 стран уже согласились присоединиться к Совету мира.

По данным Белого дома, приглашения были отправлены более чем полусотни мировым лидерам, а ожидаемое количество участников может достичь около 30.

В то же время ни один из ключевых европейских союзников США пока не взял на себя формальных обязательств по участию в совете.

Франция, Норвегия и Швеция отказались или высказали предостережения, тогда как Германия, Великобритания и Италия заняли выжидательную позицию.

Трамп заявил, что Совет мира должен стать альтернативной международной площадкой для урегулирования глобальных конфликтов и выполнять часть функций, которые в настоящее время возложены на ООН.

Он подчеркнул, что совет будет сотрудничать с ООН, но будет иметь “особый статус”.

По информации американских чиновников, Совет мира будет иметь более широкий мандат, который не будет ограничиваться только решением вопроса Ближнего Востока, и будет позиционироваться как международная миротворческая организация под руководством США.

Ожидается, что Трамп возглавит совет, а его полномочия могут носить долгосрочный характер.

Ранее в Кремле заявили, что президента РФ Владимира Путина пригласили присоединиться к Совету мира для сектора Газа, инициированному президентом США Дональдом Трампом.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, приглашение было передано по дипломатическим каналам.

В Кремле отметили, что в настоящее время изучают детали предложения и ожидают дальнейших контактов с американской стороной для выяснения возможного формата участия.

В то же время никаких решений о присоединении России к Совету мира в Москве пока официально не принимали.

