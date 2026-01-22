Президент США Дональд Трамп пояснив, чому запросив очільника Кремля Володимира Путіна до Ради миру, попри стурбованість можливими діями Москви, зокрема щодо спроб захоплення Гренландії.

Свою позицію Дональд Трамп озвучив у коментарі журналістам за підсумками Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Чому Трамп запросив Путіна до Ради миру

За словами президента США, до Ради миру запрошені всі держави, де політичні лідери мають реальний вплив на ухвалення рішень.

Трамп наголосив, що участь навіть суперечливих фігур є необхідною для ефективної роботи органу.

— Так, у мене є певні суперечливі люди, але це люди, які виконують свою роботу. Це люди, які мають величезний вплив, і якби я включив усіх немовлят до ради, це було б не дуже багато. Тож його (Володимира Путіна, — Ред.) запросили. Він прийняв запрошення, — сказав Дональд Трамп.

Він зазначив, що Рада миру не може складатися лише з формальних або символічних учасників, оскільки її метою є практичне врегулювання конфліктів.

За словами Трампа, до ініціативи вже погодилися долучитися багато світових лідерів, а запрошення Путіна є частиною загального підходу до формування Ради.

Президент США також заявив, що не знає жодної країни, яка б відмовилася від участі в цій ініціативі.

Нагадаємо, що 19 січня в Кремлі заявили, що президента РФ Володимира Путіна запросили долучитися до Ради миру для сектора Гази, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

У Москві зазначили, що наразі вивчають деталі пропозиції та очікують на подальші контакти з американською стороною для уточнення можливого формату участі у Раді миру.

