Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в четверг, 22 января, французские Военно-морские силы задержали нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под действие международных санкций.

Задержание нефтяного танкера РФ в Средиземном море

— Сегодня утром французские ВМС поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего из России, который подпадает под международные санкции и подозревается в плавании под чужим флагом, — сообщил Макрон.

По его словам, операция была проведена в Средиземном море при поддержке нескольких союзников со строгим соблюдением международных конвенций. В настоящее время начато судебное расследование.

— Судно было перенаправлено. Мы решительно настроены соблюдать международное право и обеспечивать эффективное выполнение санкций. Деятельность теневого флота способствует финансированию войны против Украины, — добавил президент Франции.

Великобритания присоединилась к задержанию танкера

Министр обороны Великобритании Джон Гилли подтвердил участие страны в операции французских ВМС по перехвату российского нефтяного танкера в Средиземном море.

Как сообщает Sky News со ссылкой на Гилли, Великобритания обеспечивала поддержку в виде отслеживания и мониторинга операции по задержанию подсанкционного судна.

Министр уточнил, что к наблюдению за танкером был привлечен скоростной патрульный катер HMS Dagger, который сопровождал судно во время его прохождения через Гибралтарский пролив.

— Вместе с нашими союзниками мы усиливаем наши меры против судов теневого флота, чтобы перекрыть финансирование, которое способствует незаконному вторжению Путина в Украину, — сказал министр обороны.

Задержанный российский танкер находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза.

Сибига приветствовал задержание российского танкера

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал сообщение о задержании Францией подсанкционного российского танкера в Средиземном море.

Соответствующий комментарий он оставил под заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о перехвате судна.

Сибига подчеркнул, что действия французской стороны являются проявлением необходимой силы и решимости в противодействии агрессивному государству, которое игнорирует международные нормы.

— Это единственный язык, который они понимают. Приветствуем решительное лидерство Франции, демонстрирующее силу Европы и наши общие принципы, — заявил глава МИД Украины.

