Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в четвер, 22 січня, французькі Військово-морські сили затримали нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під дію міжнародних санкцій.

Про це він написав у мережі Х.

Затримання нафтового танкера РФ у Середземному морі

– Сьогодні вранці французькі ВМС піднялися на борт нафтового танкера, що прямував з Росії, що підпадає під міжнародні санкції та підозрюється у плаванні під чужим прапором, – повідомив Макрон.

За його словами, операцію було проведено у Середземному морі за підтримки кількох союзників із суворим дотриманням міжнародних конвенцій. Наразі розпочато судове розслідування.

Зараз дивляться

– Судно було перенаправлено. Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність тіньового флоту сприяє фінансуванню війни проти України, – додав президент Франції.

Британія долучилася до затримання танкера

Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі підтвердив участь країни в операції французьких ВМС із перехоплення російського нафтового танкера у Середземному морі.

Як повідомляє Sky News з посиланням на Гіллі, Британія забезпечувала підтримку у вигляді відстеження та моніторингу операції із затримання підсанкційного судна.

Міністр уточнив, що до спостереження за танкером було залучено швидкісний патрульний катер HMS Dagger, який супроводжував судно під час його проходження через Гібралтарську протоку.

– Разом з нашими союзниками ми посилюємо наші заходи проти суден тіньового флоту, щоб перекрити фінансування, яке сприяє незаконному вторгненню Путіна в Україну, – сказав міністр оборони.

Затриманий російський танкер перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу.

Сибіга привітав затримання російського танкера

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав повідомлення про затримання Францією підсанкційного російського танкера у Середземному морі.

Відповідний коментар він залишив під заявою президента Франції Еммануеля Макрона щодо перехоплення судна.

Сибіга наголосив, що дії французької сторони є проявом необхідної сили та рішучості у протидії агресивній державі, яка ігнорує міжнародні норми.

– Це єдина мова, яку вони розуміють. Вітаємо рішуче лідерство Франції, що демонструє силу Європи і наші спільні принципи, – заявив глава МЗС України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.