Стартовали трехсторонние переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и РФ
В пятницу, 23 января, стартовали первые трехсторонние переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) между Украиной, США и Россией, которые будут касаться условий прекращения полномасштабной войны.
Об этом сообщили в МИД ОАЭ.
Переговоры в Абу-Даби между Украиной, РФ и США: что известно
— Переговоры начались сегодня в Абу-Даби и запланированы на два дня в рамках продолжающихся усилий по продвижению диалога и поиску политических решений кризиса, — заявил министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян.
Он приветствовал проведение переговоров в Абу-Даби с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов.
— Его Высочество выразил надежду, что эти обсуждения будут способствовать ощутимым шагам к прекращению кризиса (так ОАЭ называет войну РФ против Украины. — Ред.), — говорится в сообщении.
Советник по коммуникациям президента Дмитрий Литвин около 18:00 заявил Укринформу, что переговоры делегаций Украины, США и России уже продолжаются.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил, что территориальные вопросы будут обсуждаться в Абу-Даби.
Они остаются камнем преткновения, поскольку Россия требует, чтобы Украина передала ей землю, которую она до сих пор удерживает в восточном регионе Донецкой области — речь идет примерно о 20% территории региона.
Зеленский отказался уступать территории, которые Украина успешно защищала ценой значительных потерь в течение последних нескольких лет.
От Украины в переговорах участвуют:
- Умеров Рустем Энверович — секретарь СНБО Украины, глава делегации;
- Буданов Кирилл Алексеевич — руководитель Офиса президента Украины;
- Арахамия Давид Георгиевич — глава фракции «Слуга народа»;
- Бевз Александр Александрович — советник Кабинета президента Украины ОП;
- Гнатов Андрей Викторович — начальник Генерального штаба ВСУ;
- Иващенко Олег Иванович — начальник Главного управления разведки Минобороны;
- Кислица Сергей Олегович — первый заместитель руководителя ОП;
- Острянский Евгений Викторович — первый заместитель секретаря СНБО Украины;
- Поклад Александр Валентинович — первый заместитель руководителя СБУ;
- Скибицкий Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки.
Вчера делегация США в составе Стива Виткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума прибыла в Москву.
В Кремле состоялись переговоры делегации США с Владимиром Путиным и членами его команды, в частности Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым.
Переговоры длились 3,5 часа.