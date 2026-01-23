В пятницу, 23 января, стартовали первые трехсторонние переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) между Украиной, США и Россией, которые будут касаться условий прекращения полномасштабной войны.

Об этом сообщили в МИД ОАЭ.

Переговоры в Абу-Даби между Украиной, РФ и США: что известно

— Переговоры начались сегодня в Абу-Даби и запланированы на два дня в рамках продолжающихся усилий по продвижению диалога и поиску политических решений кризиса, — заявил министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян.

Он приветствовал проведение переговоров в Абу-Даби с участием представителей России, Украины и Соединенных Штатов.

— Его Высочество выразил надежду, что эти обсуждения будут способствовать ощутимым шагам к прекращению кризиса (так ОАЭ называет войну РФ против Украины. — Ред.), — говорится в сообщении.

Советник по коммуникациям президента Дмитрий Литвин около 18:00 заявил Укринформу, что переговоры делегаций Украины, США и России уже продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подтвердил, что территориальные вопросы будут обсуждаться в Абу-Даби.

Они остаются камнем преткновения, поскольку Россия требует, чтобы Украина передала ей землю, которую она до сих пор удерживает в восточном регионе Донецкой области — речь идет примерно о 20% территории региона.

Зеленский отказался уступать территории, которые Украина успешно защищала ценой значительных потерь в течение последних нескольких лет.

От Украины в переговорах участвуют:

Умеров Рустем Энверович — секретарь СНБО Украины, глава делегации;

Буданов Кирилл Алексеевич — руководитель Офиса президента Украины;

Арахамия Давид Георгиевич — глава фракции «Слуга народа»;

Бевз Александр Александрович — советник Кабинета президента Украины ОП;

Гнатов Андрей Викторович — начальник Генерального штаба ВСУ;

Иващенко Олег Иванович — начальник Главного управления разведки Минобороны;

Кислица Сергей Олегович — первый заместитель руководителя ОП;

Острянский Евгений Викторович — первый заместитель секретаря СНБО Украины;

Поклад Александр Валентинович — первый заместитель руководителя СБУ;

Скибицкий Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки.

Вчера делегация США в составе Стива Виткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума прибыла в Москву.

В Кремле состоялись переговоры делегации США с Владимиром Путиным и членами его команды, в частности Юрием Ушаковым и Кириллом Дмитриевым.

Переговоры длились 3,5 часа.

