”Дискомбобулятор”: Трамп рассказал о секретном оружии, которое помогло захватить Мадуро
- Дональд Трамп раскрыл секретное оружие The Discombobulator, которое, по его словам, вывело из строя вражескую технику в Венесуэле.
- Это позволило американским силам безопасно арестовать Мадуро и его жену.
Президент Дональд Трамп сообщил, что новое секретное оружие, которое он называет The Discombobulator (дискомбобулятор), было ключевым во время рейда США, в результате которого был захвачен венесуэльский диктатор-наркоторговец Николас Мадуро.
Об этом пишет New York Post.
Секретное оружие The Discombobulator: что известно
Трамп похвастался, что таинственное оружие “заставило (вражеское. – Ред.) оборудование не работать”, когда американские вертолеты 3 января ворвались в Каракас, чтобы арестовать Мадуро и его жену Сесилию Флорес. Супругов обвиняют в наркоторговле и незаконном обороте оружия.
Этот рейд прошел без потерь среди американцев.
— The Discombobulator. Мне не разрешено о нем говорить. Я бы очень хотел, — сказал Трамп во время эксклюзивного интервью в Овальном кабинете.
Он добавил, что венесуэльцы не смогли воспользоваться имеющимся у них вооружением.
— Они так и не запустили свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одной они не запустили. Мы зашли, они нажимали кнопки — и ничего не работало, — отметил он.
Гаванский синдром
Трамп заявил об этом оружии в ответ на вопрос об информации о приобретении администрацией Байдена импульсного энергетического оружия, которое подозревают в причастности к так называемому “гаванскому синдрому”.
Информация о нем появилась после свидетельств с места событий в Венесуэле, где описывали, как вооруженные люди Мадуро поставили на колени “с кровотечением из носа и рвотой кровью”.
Один из членов команды охранников Мадуро рассказывал, что “вдруг все наши радарные системы без какого-либо объяснения выключились”.
— Следующее, что мы увидели — это дроны, много дронов, которые летали над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать, — сказал он.
Охранник добавил, что затем появились вертолеты, “чуть ли не восемь”, которые доставили около 20 американских военных.
Затем The Discombobulator был направлен непосредственно на защитников Мадуро.
— В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри, — сказал свидетель. — У нас у всех началось кровотечение из носа. Некоторые блевали кровью. Мы упали на землю, не в состоянии двигаться. Мы даже не могли подняться после того звукового оружия — или чем бы оно ни было.
Слово Discombobulator происходит от английского глагола to discombobulate, которое означает сбивать с толку или дезориентировать.