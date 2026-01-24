Президент Дональд Трамп сообщил, что новое секретное оружие, которое он называет The Discombobulator (дискомбобулятор), было ключевым во время рейда США, в результате которого был захвачен венесуэльский диктатор-наркоторговец Николас Мадуро.

Секретное оружие The Discombobulator: что известно

Трамп похвастался, что таинственное оружие “заставило (вражеское. – Ред.) оборудование не работать”, когда американские вертолеты 3 января ворвались в Каракас, чтобы арестовать Мадуро и его жену Сесилию Флорес. Супругов обвиняют в наркоторговле и незаконном обороте оружия.

Этот рейд прошел без потерь среди американцев.

— The Discombobulator. Мне не разрешено о нем говорить. Я бы очень хотел, — сказал Трамп во время эксклюзивного интервью в Овальном кабинете.

Он добавил, что венесуэльцы не смогли воспользоваться имеющимся у них вооружением.

— Они так и не запустили свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одной они не запустили. Мы зашли, они нажимали кнопки — и ничего не работало, — отметил он.

Гаванский синдром

Трамп заявил об этом оружии в ответ на вопрос об информации о приобретении администрацией Байдена импульсного энергетического оружия, которое подозревают в причастности к так называемому “гаванскому синдрому”.

Информация о нем появилась после свидетельств с места событий в Венесуэле, где описывали, как вооруженные люди Мадуро поставили на колени “с кровотечением из носа и рвотой кровью”.

Один из членов команды охранников Мадуро рассказывал, что “вдруг все наши радарные системы без какого-либо объяснения выключились”.

— Следующее, что мы увидели — это дроны, много дронов, которые летали над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать, — сказал он.

Охранник добавил, что затем появились вертолеты, “чуть ли не восемь”, которые доставили около 20 американских военных.

Затем The Discombobulator был направлен непосредственно на защитников Мадуро.

— В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри, — сказал свидетель. — У нас у всех началось кровотечение из носа. Некоторые блевали кровью. Мы упали на землю, не в состоянии двигаться. Мы даже не могли подняться после того звукового оружия — или чем бы оно ни было.

Слово Discombobulator происходит от английского глагола to discombobulate, которое означает сбивать с толку или дезориентировать.

