Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой лидер Венесуэлы Николас Мадуро везут на борту корабля USS Iwo Jima по пути в Нью-Йорк.

Соответствующее фото глава Белого дома обнародовал в своей социальной сети Truth Social.

Фото Мадуро на борту американского корабля

На опубликованных кадрах Николас Мадуро одет в серую кофту и спортивные штаны. На фото можно заметить, что у него завязаны глаза, надеты наручники и большие наушники.

Трамп заявил, что Мадуро и его жена находятся на борту авианосца USS Iwo Jima и направляются в Нью-Йорк.

По словам американского президента, операция США в Венесуэле удалось провести после нескольких дней задержек, связанных с погодными условиями. Он отметил, что США планировали осуществить это четыре дня назад, но тогда погода не была идеальной.

В то же время Трамп обратил внимание, что американские военные захватили Мадуро в хорошо охраняемом жилом доме, который больше похож на крепость. Там были стальные двери, так называемая защитная зона, которая полностью покрыта сталью, сказал президент США.

— Он не смог закрыть эту зону. Он пытался проникнуть внутрь. Но его так быстро окружили, что он не успел туда попасть, — пояснил Трамп.

Как утверждает президент, США были готовы, ведь у американских военных были огромные паяльные лампы и все остальное, что нужно, чтобы пробить эту сталь, но это не понадобилось.

Кроме того, Трамп заявил, что наблюдал за операцией американских военных в Венесуэле из своего поместья Мар-а-Лаго как за телешоу.

— Настоящие военные сказали мне, что ни одна другая страна на Земле не может выполнить такой маневр. Вы только видели бы, что произошло. Я буквально наблюдал за этим, как будто смотрел телешоу. Они просто ворвались внутрь, сквозь стальные двери, которые были установлены там именно для этой цели. Их выбили за считанные секунды. Я никогда не видел ничего подобного, — сказал он.

По словам Трампа, за неделю до операции он лично разговаривал с Мадуро и призывал его сдаться. Президент США заявил, что Мадуро является диктатором на родине, поэтому венесуэльцы праздновали его задержание.

Утром 3 января американский президент Дональд Трамп подтвердил начало операции в Венесуэле, в рамках которой военные США схватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Источник : CNN