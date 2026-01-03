Трамп показал фото Мадуро после задержания и раскрыл детали операции в Венесуэле
- Дональд Трамп опубликовал фото задержанного Николаса Мадуро на борту корабля USS Iwo Jima и раскрыл детали спецоперации, которую он сравнил со зрелищным телешоу.
- По словам президента США, американские военные штурмовали укрепленную резиденцию-крепость Мадуро, не дав ему успеть воспользоваться бронированной зоной безопасности.
Президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой лидер Венесуэлы Николас Мадуро везут на борту корабля USS Iwo Jima по пути в Нью-Йорк.
Соответствующее фото глава Белого дома обнародовал в своей социальной сети Truth Social.
Фото Мадуро на борту американского корабля
На опубликованных кадрах Николас Мадуро одет в серую кофту и спортивные штаны. На фото можно заметить, что у него завязаны глаза, надеты наручники и большие наушники.
Трамп заявил, что Мадуро и его жена находятся на борту авианосца USS Iwo Jima и направляются в Нью-Йорк.
По словам американского президента, операция США в Венесуэле удалось провести после нескольких дней задержек, связанных с погодными условиями. Он отметил, что США планировали осуществить это четыре дня назад, но тогда погода не была идеальной.
В то же время Трамп обратил внимание, что американские военные захватили Мадуро в хорошо охраняемом жилом доме, который больше похож на крепость. Там были стальные двери, так называемая защитная зона, которая полностью покрыта сталью, сказал президент США.
— Он не смог закрыть эту зону. Он пытался проникнуть внутрь. Но его так быстро окружили, что он не успел туда попасть, — пояснил Трамп.
Как утверждает президент, США были готовы, ведь у американских военных были огромные паяльные лампы и все остальное, что нужно, чтобы пробить эту сталь, но это не понадобилось.
Кроме того, Трамп заявил, что наблюдал за операцией американских военных в Венесуэле из своего поместья Мар-а-Лаго как за телешоу.
— Настоящие военные сказали мне, что ни одна другая страна на Земле не может выполнить такой маневр. Вы только видели бы, что произошло. Я буквально наблюдал за этим, как будто смотрел телешоу. Они просто ворвались внутрь, сквозь стальные двери, которые были установлены там именно для этой цели. Их выбили за считанные секунды. Я никогда не видел ничего подобного, — сказал он.
По словам Трампа, за неделю до операции он лично разговаривал с Мадуро и призывал его сдаться. Президент США заявил, что Мадуро является диктатором на родине, поэтому венесуэльцы праздновали его задержание.
Утром 3 января американский президент Дональд Трамп подтвердил начало операции в Венесуэле, в рамках которой военные США схватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.