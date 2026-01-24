”Дискомбобулятор”: Трамп розповів про секретну зброю, яка допомогла захопити Мадуро
- Дональд Трамп розкрив секретну зброю The Discombobulator, яка, за його словами, вивела з ладу ворожу техніку у Венесуелі.
- Це дозволило американським силам безпечно заарештувати Мадуро та його дружину.
Президент Дональд Трамп повідомив, що нова секретна зброя, яку він називає The Discombobulator (дискомбобулятор), була ключовою під час рейду США, унаслідок якого було захоплено венесуельського диктатора-наркоторговця Ніколаса Мадуро.
Про це пише New York Post.
Секретна зброя The Discombobulator: що відомо
Трамп похвалився, що таємнича зброя “змусила (вороже. – Ред.) обладнання не працювати”, коли американські гелікоптери 3 січня увірвалися до Каракаса, щоб заарештувати Мадуро та його дружину Сілію Флорес.
Подружжя звинувачують у наркоторгівлі та незаконному обігу зброї. Цей рейд відбувся без жодних втрат серед американців.
– The Discombobulator. Мені не дозволено про нього говорити. Я б дуже хотів, – сказав Трамп під час ексклюзивного інтерв’ю в Овальному кабінеті.
Він додав, що венесуельці не змогли скористатися наявним у них озброєнням.
– Вони так і не запустили свої ракети. У них були російські й китайські ракети, і жодної вони не запустили. Ми зайшли, вони натискали кнопки – і нічого не працювало, – зазначив він.
Гаванський синдром
Трамп заявив про цю зброю у відповідь на запитання про інформацію стосовно придбання адміністрацією Байдена імпульсної енергетичної зброї, яку підозрюють у причетності до так званого “гаванського синдрому”.
Інформація про неї з’явилися після свідчень з місця подій у Венесуелі, де описували, як озброєних людей Мадуро поставили на коліна “із кровотечою з носа та блюванням кров’ю”.
Один із членів команди охоронців Мадуро розповідав, що “раптом усі наші радарні системи без будь-якого пояснення вимкнулися”.
– Наступне, що ми побачили – це дрони, багато дронів, які літали над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати, – сказав він.
Охоронець додав, що потім з’явилися гелікоптери, “ледь не вісім”, які доставили близько 20 американських військових.
Потім The Discombobulator був спрямований безпосередньо на захисників Мадуро.
– У якийсь момент вони щось запустили; я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини, – сказав свідок. – У нас у всіх почалася кровотеча з носа. Дехто блював кров’ю. Ми впали на землю, не здатні рухатися. Ми навіть не могли підвестися після тієї звукової зброї – чи чим би воно не було.
Слово Discombobulator походить від англійського дієслова to discombobulate, яке означає збивати з пантелику або дезорієнтувати.