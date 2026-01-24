Президент Дональд Трамп повідомив, що нова секретна зброя, яку він називає The Discombobulator (дискомбобулятор), була ключовою під час рейду США, унаслідок якого було захоплено венесуельського диктатора-наркоторговця Ніколаса Мадуро.

Про це пише New York Post.

Секретна зброя The Discombobulator: що відомо

Трамп похвалився, що таємнича зброя “змусила (вороже. – Ред.) обладнання не працювати”, коли американські гелікоптери 3 січня увірвалися до Каракаса, щоб заарештувати Мадуро та його дружину Сілію Флорес.

Зараз дивляться

Подружжя звинувачують у наркоторгівлі та незаконному обігу зброї. Цей рейд відбувся без жодних втрат серед американців.

– The Discombobulator. Мені не дозволено про нього говорити. Я б дуже хотів, – сказав Трамп під час ексклюзивного інтерв’ю в Овальному кабінеті.

Він додав, що венесуельці не змогли скористатися наявним у них озброєнням.

– Вони так і не запустили свої ракети. У них були російські й китайські ракети, і жодної вони не запустили. Ми зайшли, вони натискали кнопки – і нічого не працювало, – зазначив він.

Гаванський синдром

Трамп заявив про цю зброю у відповідь на запитання про інформацію стосовно придбання адміністрацією Байдена імпульсної енергетичної зброї, яку підозрюють у причетності до так званого “гаванського синдрому”.

Інформація про неї з’явилися після свідчень з місця подій у Венесуелі, де описували, як озброєних людей Мадуро поставили на коліна “із кровотечою з носа та блюванням кров’ю”.

Один із членів команди охоронців Мадуро розповідав, що “раптом усі наші радарні системи без будь-якого пояснення вимкнулися”.

– Наступне, що ми побачили – це дрони, багато дронів, які літали над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати, – сказав він.

Охоронець додав, що потім з’явилися гелікоптери, “ледь не вісім”, які доставили близько 20 американських військових.

Потім The Discombobulator був спрямований безпосередньо на захисників Мадуро.

– У якийсь момент вони щось запустили; я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини, – сказав свідок. – У нас у всіх почалася кровотеча з носа. Дехто блював кров’ю. Ми впали на землю, не здатні рухатися. Ми навіть не могли підвестися після тієї звукової зброї – чи чим би воно не було.

Слово Discombobulator походить від англійського дієслова to discombobulate, яке означає збивати з пантелику або дезорієнтувати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.