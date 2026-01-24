На очередной массированный обстрел Украины в ночь на 24 января отреагировали европейские политики и чиновники.

Реакция Европы на обстрел Украины 24 января

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после обстрела Украины призвал к усилению давления на РФ и увеличению поддержки для Украины.

— Украина пережила еще одну ночь российских зверств, что придало трудности к и без того жесткой зиме, — отметил он.

Цахкна подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не меняет своих целей, а его кампания продолжает являться “кампанией убийств, разрушений и террора”. Министр призвал к более жестким санкциям и усиленной поддержке Украины, отметив, что РФ должна заплатить за свои действия.

Кроме того, глава МИД Нидерландов Дэвид ван Вил отреагировал на ночные обстрелы, отметив необходимость увеличения помощи для украинской ПВО и энергетической инфраструктуры. Он обратил внимание, что пока в ОАЭ идут мирные переговоры, Россия “только усугубляет террор”.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что из-за атаки дронами и ракетами десятки тысяч украинских семей остались без электричества в зимний период.

— Затягивание времени и террор. Это единственное, что делает Россия. Украинцы, которые вынуждены через это проходить, заслуживают всяческой поддержки и глубокого уважения, — написал министр в соцсети Х.

Латвийский МИД отмечает, что массированные атаки России свидетельствуют об отсутствии намерения Кремля достичь мирного урегулирования конфликта, а также о грубом терроре против гражданского населения. Ведомство призвало к более жестким санкциям и непоколебимой поддержке Украины.

— Эти действия свидетельствуют о том, что Россия не намерена достичь дипломатического урегулирования, а лишь применяет брутальный террор, направленный против гражданского населения, — добавили в МИД Латвии.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что на фоне постоянных атак необходимо усилить украинскую ПВО и давление на Москву.

— Пока в Абу-Даби продолжались мирные переговоры, Россия говорила на языке, который она знает лучше всего, — на языке террора, — написал Будрис.

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что последний массированный обстрел РФ Украины в очередной раз демонстрирует пренебрежение гражданскими жизням и международным правом. В ведомстве подчеркнули, что эти действия противоречат любым заявлениям России о приверженности миру.

Со своей стороны, Великобритания также осудила последнюю волну российских ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины.

– Мы осуждаем последние жестокие удары России по критически важным объектам энергетики и гражданской инфраструктуре в Киеве и по всей Украине, – написала глава МИД Великобритании в соцсети X.

Она отметила разительный контраст между действиями Киева и Москвы, добавив, что Россия использует холод как оружие.

