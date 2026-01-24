В результате сегодняшнего обстрела со стороны РФ в Киеве погиб один человек, около 40 по Украине — ранены.

МВД сообщило о последствиях российских обстрелов

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в Киеве из-за атаки со стороны РФ погиб один человек, около 40 человек по Украине – получили ранения.

Также повреждено более 170 объектов: энергетическая инфраструктура, более 60 жилых домов и 80 гражданских автомобилей.

Сейчас смотрят

В Киеве на местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, полиции и городские службы.

В столице развернуто более 1 300 пунктов несокрушимости, в том числе и у субъектов бизнеса. Дополнительно развернут 91 пункт обогрева ГСЧС на 68 локациях – это преимущественно дворы многоэтажек.

В результате российской атаки Харькова ранены более 30 человек, среди них — 2 детей. Повреждены гражданские объекты, в том числе роддом, где находились около 30 пациентов с детьми.

Черниговская область усилена энергетическим загоном с мощными генераторами. Основные задачи – помощь населению и стабилизация критической инфраструктуры.

Всего по стране развернуто почти 11 тысяч пунктов несокрушимости.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.