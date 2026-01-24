Около 40 раненых, повреждено 170 объектов: последствия обстрела Украины 24 января
- В Киеве из-за атаки со стороны РФ погиб один человек.
- По Украине в результате российских обстрелов ранены около 40 человек.
- Также повреждено более 170 объектов: энергетическая инфраструктура, более 60 жилых домов и 80 гражданских автомобилей.
В результате сегодняшнего обстрела со стороны РФ в Киеве погиб один человек, около 40 по Украине — ранены.
МВД сообщило о последствиях российских обстрелов
Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в Киеве из-за атаки со стороны РФ погиб один человек, около 40 человек по Украине – получили ранения.
Также повреждено более 170 объектов: энергетическая инфраструктура, более 60 жилых домов и 80 гражданских автомобилей.
В Киеве на местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, полиции и городские службы.
В столице развернуто более 1 300 пунктов несокрушимости, в том числе и у субъектов бизнеса. Дополнительно развернут 91 пункт обогрева ГСЧС на 68 локациях – это преимущественно дворы многоэтажек.
В результате российской атаки Харькова ранены более 30 человек, среди них — 2 детей. Повреждены гражданские объекты, в том числе роддом, где находились около 30 пациентов с детьми.
Черниговская область усилена энергетическим загоном с мощными генераторами. Основные задачи – помощь населению и стабилизация критической инфраструктуры.
Всего по стране развернуто почти 11 тысяч пунктов несокрушимости.