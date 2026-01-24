На черговий масований обстріл України у ніч проти 24 січня відреагували європейські політики та урядовці.

Реакція Європи на обстріл України 24 січня

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після обстрілу України закликав до посилення тиску на РФ та збільшення підтримки для України.

– Україна пережила ще одну ніч російських звірства, що додало труднощів до і без того жорсткої зими, — зазначив він.

Цахкна наголосив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не змінює своїх цілей, а його кампанія продовжує бути “кампанією вбивств, руйнувань і терору”. Міністр закликав до більш жорстких санкцій і посиленої підтримки для України, зазначивши, що РФ має заплатити за свої дії.

Крім того, глава МЗС Нідерландів Девід ван Віл відреагував на нічний обстріл, наголосивши на необхідності збільшення допомоги для української ППО та енергетичної інфраструктури. Він звернув увагу, що поки в ОАЕ йдуть мирні переговори, Росія “тільки посилює терор”.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що через атаку дронами та ракетами десятки тисяч українських родин залишилися без електрики в зимовий період.

– Затягування часу та терор. Це єдине, що робить Росія. Українці, які змушені через це проходити, заслуговують на всю підтримку та глибоку повагу, — написав міністр у соцмережі Х.

Латвійське МЗС зазначає, що масовані атаки Росії свідчать про відсутність наміру Кремля досягти мирного врегулювання конфлікту, а також про брутальний терор проти цивільного населення. Відомство закликало до більш жорстких санкцій та непохитної підтримки України.

– Ці дії свідчать про те, що Росія не має справжнього наміру досягти дипломатичного врегулювання, а лише застосовує брутальний терор, спрямований проти цивільного населення, — додали у МЗС Латвії.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що на тлі постійних атак необхідно посилити українську ППО і тиск на Москву.

– Поки в Абу-Дабі тривали мирні переговори, Росія говорила мовою, яку вона знає найкраще, — мовою терору, — написав Будріс.

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що останній масований обстріл РФ України вкотре демонструє зневагу до цивільних життів та міжнародного права. У відомстві наголосили, що ці дії суперечать будь-яким заявам Росії про прихильність до миру.

Зі свого боку Велика Британія також засудила останню хвилю російських ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України.

– Ми засуджуємо останні жорстокі удари Росії по критично важливих об’єктах енергетики та цивільній інфраструктурі в Києві та по всій Україні, – написала глава МЗС Великої Британії у соцмережі X.

Вона підкреслила разючий контраст між діями Києва та Москви, зазначивши, що Росія використовує холод як зброю.

