Россия — управляемая угроза, союзникам больше ответственности: США обновили оборонную стратегию
- США сосредотачиваются на безопасности собственной территории и Западного полушария.
- Россия определена как постоянная, но управляемая угроза для восточных членов НАТО.
- Китай больше не назван главной угрозой, Тайвань в документе не упоминается.
- США стремятся не допустить доминирования Китая над Америкой и ее союзниками.
Согласно новой Национальной оборонной стратегии Пентагона, США предложат сокращенную поддержку своим союзникам.
Об этом сообщает BBC.
Новая стратегия нацобороны США
Так, Пентагон считает безопасность территории США и Западного полушария, а не Китай, своими приоритетами.
В предыдущих версиях стратегии, публикуемых каждые четыре года, акцент делался именно на угрозе со стороны Китая. Сейчас отношения с Китаем будут строиться на основе силы, а не конфронтации, отмечается в отчете.
Новый отчет Минобороны США на 34 страницы является продолжением опубликованной в прошлом году Стратегии национальной безопасности США, в которой отмечалось, что Европа стоит перед угрозой цивилизационного коллапса, а Россия не является угрозой для Соединенных Штатов. Тогда в Кремле заявили, что документ в основном соответствует их видению.
Для сравнения, в 2018 году Пентагон назвал ревизионистские государства (стремящиеся пересмотреть или разрушить действующий мировой порядок, недовольные своим местом в нем, – Ред.), такие как Китай и Россия, главным вызовом для безопасности Америки.
Новая стратегия призывает американских союзников активизировать свои усилия.
Вашингтон долгое время пренебрегал конкретными интересами американцев, говорится в отчете. Отмечается, что США не хотят совмещать американские интересы с интересами остального мира – что угроза для человека на другом конце света такая же, как и для американца.
В документе также говорится, что Европа возьмет на себя инициативу в борьбе с угрозами, которые являются менее серьезными для Америки, но более серьезными для европейцев.
Россия в документе описывается как постоянная, но управляемая угроза для восточных членов НАТО.
В отличие от предыдущих версий стратегии нацобороны, Тайвань, на который претендует Китай, здесь не упоминается. Однако указано, что США хотят предотвратить то, чтобы кто-либо, в том числе и Китай, мог доминировать над Америкой или ее союзниками.
В конце прошлого года США объявили о продаже оружия Тайваню на сумму $11 млрд.
В стратегии также описывается более ограниченная роль США в сдерживании Северной Кореи.
— Южная Корея способна взять на себя основную ответственность за эту задачу, — говорится в документе.
Новая стратегия нацбезопасности подтверждает, что Минобороны США будет гарантировать военный и коммерческий доступ Соединенных Штатов к основным территориям Панамского канала, Мексиканского залива и Гренландии.
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе президент Дональд Трамп заявил, что США никогда ничего не получали от НАТО и никогда ничего не просили. Он ошибочно утверждал, что Соединенные Штаты якобы оплачивают практически 100% расходов НАТО.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что старый мировой порядок не вернется, и призвал такие государства, как Южная Корея, Канада и Австралия, объединиться.