Согласно новой Национальной оборонной стратегии Пентагона, США предложат сокращенную поддержку своим союзникам.

Новая стратегия нацобороны США

Так, Пентагон считает безопасность территории США и Западного полушария, а не Китай, своими приоритетами.

В предыдущих версиях стратегии, публикуемых каждые четыре года, акцент делался именно на угрозе со стороны Китая. Сейчас отношения с Китаем будут строиться на основе силы, а не конфронтации, отмечается в отчете.

Новый отчет Минобороны США на 34 страницы является продолжением опубликованной в прошлом году Стратегии национальной безопасности США, в которой отмечалось, что Европа стоит перед угрозой цивилизационного коллапса, а Россия не является угрозой для Соединенных Штатов. Тогда в Кремле заявили, что документ в основном соответствует их видению.

Для сравнения, в 2018 году Пентагон назвал ревизионистские государства (стремящиеся пересмотреть или разрушить действующий мировой порядок, недовольные своим местом в нем, – Ред.), такие как Китай и Россия, главным вызовом для безопасности Америки.

Новая стратегия призывает американских союзников активизировать свои усилия.

Вашингтон долгое время пренебрегал конкретными интересами американцев, говорится в отчете. Отмечается, что США не хотят совмещать американские интересы с интересами остального мира – что угроза для человека на другом конце света такая же, как и для американца.

В документе также говорится, что Европа возьмет на себя инициативу в борьбе с угрозами, которые являются менее серьезными для Америки, но более серьезными для европейцев.

Россия в документе описывается как постоянная, но управляемая угроза для восточных членов НАТО.

В отличие от предыдущих версий стратегии нацобороны, Тайвань, на который претендует Китай, здесь не упоминается. Однако указано, что США хотят предотвратить то, чтобы кто-либо, в том числе и Китай, мог доминировать над Америкой или ее союзниками.

В конце прошлого года США объявили о продаже оружия Тайваню на сумму $11 млрд.

В стратегии также описывается более ограниченная роль США в сдерживании Северной Кореи.

— Южная Корея способна взять на себя основную ответственность за эту задачу, — говорится в документе.

Новая стратегия нацбезопасности подтверждает, что Минобороны США будет гарантировать военный и коммерческий доступ Соединенных Штатов к основным территориям Панамского канала, Мексиканского залива и Гренландии.

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе президент Дональд Трамп заявил, что США никогда ничего не получали от НАТО и никогда ничего не просили. Он ошибочно утверждал, что Соединенные Штаты якобы оплачивают практически 100% расходов НАТО.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что старый мировой порядок не вернется, и призвал такие государства, как Южная Корея, Канада и Австралия, объединиться.

