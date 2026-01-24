Згідно з новою Національною оборонною стратегією Пентагону, США запропонують скорочену підтримку своїм союзникам.

Про це повідомляє BBC.

Нова стратегія нацоборони США

Так, Пентагон вважає безпеку території США та Західної півкулі, а не Китай, своїми пріоритетами.

У попередніх версіях стратегії, що публікуються кожні чотири роки, акцент робився саме на загрозі з боку Китаю. Зараз відносини з Китаєм будуть будуватися на основі сили, а не конфронтації, зазначається у звіті.

Новий звіт Міноборони США на 34 сторінки є продовженням опублікованої торік Стратегії національної безпеки США, в якій зазначалося, що Європа стоїть перед загрозою цивілізаційного колапсу, а Росія не є загрозою для Сполучених Штатів. Тоді у Кремлі заявили, що документ в основному відповідає їхньому баченню.

Для порівняння, у 2018 році Пентагон назвав ревізіоністські держави (які прагнуть переглянути або зруйнувати чинний світовий порядок, незадоволені своїм місцем у ньому, – Ред.), такі як Китай і Росія, головним викликом для безпеки Америки.

Нова стратегія закликає американських союзників активізувати свої зусилля.

Вашингтон довго нехтував конкретними інтересами американців, йдеться у звіті. Зазначається, що США не хочуть поєднувати американські інтереси з інтересами решти світу – що загроза для людини на іншому кінці світу є такою ж, як і для американця.

У документі також йдеться, що Європа візьме на себе ініціативу у боротьбі з загрозами, які є менш серйозними для Америки, але більш серйозними для європейців.

Росія у документі описується як постійна, але керована загроза для східних членів НАТО.

На відміну від попередніх версій стратегії нацоборони, Тайвань, на який претендує Китай, тут не згадується. Однак зазначено, що США хочуть запобігти тому, щоб будь-хто, зокрема й Китай, міг домінувати над Америкою або її союзниками.

Наприкінці минулого року США оголосили про продаж зброї Тайваню на суму $11 млрд.

У стратегії також описується більш обмежена роль Штатів у стримуванні Північної Кореї.

— Південна Корея здатна взяти на себе основну відповідальність за це завдання, —йдеться в документі.

Нова стратегія нацбезпеки підтверджує, що Міноборони США гарантуватиме військовий і комерційний доступ Сполучених Штатів до основних територій Панамського каналу, Мексиканської затоки та Гренландії.

На Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі президент Дональд Трамп заявив, що США ніколи нічого не отримували від НАТО і ніколи нічого не просили. Він хибно стверджував, що Сполучені Штати начебто оплачують практично 100% витрат НАТО.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що старий світовий порядок не повернеться, і закликав такі держави, такі як Південна Корея, Канада та Австралія, об’єднатися.

