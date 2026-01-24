Згідно з новою Національною оборонною стратегією Пентагону, США запропонують скорочену підтримку своїм союзникам.

Про це повідомляє BBC.

Нова стратегія нацоборони США

Так, Пентагон вважає безпеку території США та Західної півкулі, а не Китай, своїми пріоритетами.

Зараз дивляться

У попередніх версіях стратегії, що публікуються кожні чотири роки, акцент робився саме на загрозі з боку Китаю. Зараз відносини з Китаєм будуть будуватися на основі сили, а не конфронтації, зазначається у звіті.

Новий звіт Міноборони США на 34 сторінки є продовженням опублікованої торік Стратегії національної безпеки США, в якій зазначалося, що Європа стоїть перед загрозою цивілізаційного колапсу, а Росія не є загрозою для Сполучених Штатів. Тоді у Кремлі заявили, що документ в основному відповідає їхньому баченню.

Для порівняння, у 2018 році Пентагон назвав ревізіоністські держави (які прагнуть переглянути або зруйнувати чинний світовий порядок, незадоволені своїм місцем у ньому, – Ред.), такі як Китай і Росія, головним викликом для безпеки Америки.

Нова стратегія закликає американських союзників активізувати свої зусилля.

Вашингтон довго нехтував конкретними інтересами американців, йдеться у звіті. Зазначається, що США не хочуть поєднувати американські інтереси з інтересами решти світу – що загроза для людини на іншому кінці світу є такою ж, як і для американця.

У документі також йдеться, що Європа візьме на себе ініціативу у боротьбі з загрозами, які є менш серйозними для Америки, але більш серйозними для європейців.

Росія у документі описується як постійна, але керована загроза для східних членів НАТО.

Читайте також
Вторгнення США до Гренландії стане найбільшим подарунком для РФ – The Guardian
Гренландія

На відміну від попередніх версій стратегії нацоборони, Тайвань, на який претендує Китай, тут не згадується. Однак зазначено, що США хочуть запобігти тому, щоб будь-хто, зокрема й Китай, міг домінувати над Америкою або її союзниками.

Наприкінці минулого року США оголосили про продаж зброї Тайваню на суму $11 млрд.

У стратегії також описується більш обмежена роль Штатів у стримуванні Північної Кореї.

— Південна Корея здатна взяти на себе основну відповідальність за це завдання, —йдеться в документі.

Нова стратегія нацбезпеки підтверджує, що Міноборони США гарантуватиме військовий і комерційний доступ Сполучених Штатів до основних територій Панамського каналу, Мексиканської затоки та Гренландії.

На Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі президент Дональд Трамп заявив, що США ніколи нічого не отримували від НАТО і ніколи нічого не просили. Він хибно стверджував, що Сполучені Штати начебто оплачують практично 100% витрат НАТО.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що старий світовий порядок не повернеться, і закликав такі держави, такі як Південна Корея, Канада та Австралія, об’єднатися.

Читайте також
Молдова визнала Росію головною загрозою у новій оборонній стратегії
Парламент Молдови

Джерело: BBC

Пов'язані теми:

КитайНаціональна безпекаПентагонРосіяСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.