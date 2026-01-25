Украина должна стать членом Европейского Союза до 2030 года.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с лидерами Украины и Польши в Вильнюсе.

Науседа о членстве Украины в ЕС

По словам Науседы, членство Украины в Европейском Союзе является стратегическим интересом Литвы, а также шагом к стабильности во всем регионе.

Президент Литвы подчеркнул, что его страна будет способствовать евроинтеграции Украины во время своего председательства в Совете ЕС в 2027 году.

– Литва стремится, чтобы Украина к 2030 году стала членом ЕС. Это было бы решающим шагом для обеспечения долгосрочной стабильности, безопасности и процветания не только в Украине, но и во всем регионе. Это стратегический интерес Литвы, на котором мы хотим сосредоточиться во время председательства в Совете ЕС в 2027 году, – сказал он.

В то же время Науседа прокомментировал усиление российских атак на украинскую энергетику. По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия избегает обязательств для достижения справедливого мира в Украине и не соглашается на прекращение огня в войне.

Кроме этого, президент Литвы подчеркнул, что сильные Вооруженные силы Украины остаются наиболее эффективным противодействием российской агрессии.

