Литва хочет, чтобы Украина стала членом ЕС до 2030 года — Науседа
- Президент Литвы заявил, что Украина должна стать членом Евросоюза до 2030 года, назвав это стратегическим интересом своей страны и гарантией региональной стабильности.
- По его словам, Литва планирует активно содействовать украинской евроинтеграции во время своего будущего председательства в Совете ЕС в 2027 году.
Украина должна стать членом Европейского Союза до 2030 года.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с лидерами Украины и Польши в Вильнюсе.
Науседа о членстве Украины в ЕС
По словам Науседы, членство Украины в Европейском Союзе является стратегическим интересом Литвы, а также шагом к стабильности во всем регионе.
Президент Литвы подчеркнул, что его страна будет способствовать евроинтеграции Украины во время своего председательства в Совете ЕС в 2027 году.
– Литва стремится, чтобы Украина к 2030 году стала членом ЕС. Это было бы решающим шагом для обеспечения долгосрочной стабильности, безопасности и процветания не только в Украине, но и во всем регионе. Это стратегический интерес Литвы, на котором мы хотим сосредоточиться во время председательства в Совете ЕС в 2027 году, – сказал он.
В то же время Науседа прокомментировал усиление российских атак на украинскую энергетику. По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия избегает обязательств для достижения справедливого мира в Украине и не соглашается на прекращение огня в войне.
Кроме этого, президент Литвы подчеркнул, что сильные Вооруженные силы Украины остаются наиболее эффективным противодействием российской агрессии.