Литва хоче, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року — Науседа
- Президент Литви заявив, що Україна має стати членом Євросоюзу до 2030 року, назвавши це стратегічним інтересом своєї країни та гарантією регіональної стабільності.
- За його словами, Литва планує активно сприяти українській євроінтеграції під час свого майбутнього головування в Раді ЄС у 2027 році.
Україна має стати членом Європейського Союзу до 2030 року.
Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа на спільній пресконференції з лідерами України та Польщі у Вільнюсі.
Науседа про членство України в ЄС
За словами Науседи, членство України в Європейському Союзі є стратегічним інтересом Литви, а також кроком до стабільності у всьому регіоні.
Президент Литви наголосив, що його країна сприятиме євроінтеграції України під час свого головування в Раді ЄС у 2027 році.
– Литва прагне, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС. Це було б вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки та процвітання не лише в Україні, але й у всьому регіоні. Це стратегічний інтерес Литви, на якому ми хочемо зосередитися під час головування в Раді ЄС у 2027 році, – сказав він.
Водночас Науседа прокоментував посилення російських атак на українську енергетику. На його думку, це свідчить про те, що Росія уникає зобов’язань для досягнення справедливого миру в Україні та не погоджується на припинення вогню у війні.
Крім цього, президент Литви наголосив, що сильні Збройні сили України залишаються найбільш ефективною протидією російській агресії.