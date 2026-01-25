Україна має стати членом Європейського Союзу до 2030 року.

Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа на спільній пресконференції з лідерами України та Польщі у Вільнюсі.

Науседа про членство України в ЄС

За словами Науседи, членство України в Європейському Союзі є стратегічним інтересом Литви, а також кроком до стабільності у всьому регіоні.

Президент Литви наголосив, що його країна сприятиме євроінтеграції України під час свого головування в Раді ЄС у 2027 році.

– Литва прагне, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС. Це було б вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки та процвітання не лише в Україні, але й у всьому регіоні. Це стратегічний інтерес Литви, на якому ми хочемо зосередитися під час головування в Раді ЄС у 2027 році, – сказав він.

Водночас Науседа прокоментував посилення російських атак на українську енергетику. На його думку, це свідчить про те, що Росія уникає зобов’язань для досягнення справедливого миру в Україні та не погоджується на припинення вогню у війні.

Крім цього, президент Литви наголосив, що сильні Збройні сили України залишаються найбільш ефективною протидією російській агресії.

