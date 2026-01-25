Энергетика, оружие и дипломатия: о чем Зеленский договаривался с президентом Литвы
- В Вильнюсе прошла встреча президентов Украины и Литвы с фокусом на безопасность и устойчивость государства.
- Стороны обсудили конкретную помощь украинским городам и усиление оборонных возможностей.
- Речь также шла о военном сотрудничестве и дипломатических шагах по приближению мира.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Вильнюсе провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Ключевой темой которой явилась поддержка украинской энергетики на фоне постоянных российских атак.
Зеленский встретился с Науседой
По словам Зеленского, Россия ежедневно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому он проинформировал литовского лидера о текущей ситуации и первоочередных потребностях для обеспечения энергетической устойчивости и усиления противовоздушной обороны.
Президент поблагодарил Литву за поддержку и подчеркнул, что страна уже приняла решение помочь украинским городам и общинам, передав около сотни генераторов.
– Отдельно говорили о военном сотрудничестве, совместных оборонных проектах и предложениях Литвы открыть экспортную платформу оружия в Вильнюсе, поддержку инициативы PURL и сотрудничество в рамках программы SAFE, – отметил Зеленский.
Значительное внимание президенты уделили дипломатическому направлению.
Зеленский поделился актуальными деталями международных усилий, направленных на достижение мира, в частности, рассказал о встречах украинской, американской и российской делегаций в Абу-Даби.
Он подчеркнул, что Украина по-прежнему делает все возможное для завершения войны.