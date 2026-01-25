Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Вильнюсе провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Ключевой темой которой явилась поддержка украинской энергетики на фоне постоянных российских атак.

Зеленский встретился с Науседой

По словам Зеленского, Россия ежедневно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому он проинформировал литовского лидера о текущей ситуации и первоочередных потребностях для обеспечения энергетической устойчивости и усиления противовоздушной обороны.

Президент поблагодарил Литву за поддержку и подчеркнул, что страна уже приняла решение помочь украинским городам и общинам, передав около сотни генераторов.

– Отдельно говорили о военном сотрудничестве, совместных оборонных проектах и ​​предложениях Литвы открыть экспортную платформу оружия в Вильнюсе, поддержку инициативы PURL и сотрудничество в рамках программы SAFE, – отметил Зеленский.

Значительное внимание президенты уделили дипломатическому направлению.

Зеленский поделился актуальными деталями международных усилий, направленных на достижение мира, в частности, рассказал о встречах украинской, американской и российской делегаций в Абу-Даби.

Он подчеркнул, что Украина по-прежнему делает все возможное для завершения войны.

