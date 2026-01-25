Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал расследование против влиятельных генералов страны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Военные чистки в Китае: что известно

По данным издания, под следствие попал генерал Чжан Юся — старший заместитель главы Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический главнокомандующий армией, являющийся ключевой фигурой в военной иерархии КНР.

Его подозревают в серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов.

Вместе с ним расследуют деятельность начальника Объединенного штаба вооруженных сил Китая генерала Лю Чжэньли, который отвечал за стратегическое планирование и военные операции.

Оба генерала были центральными фигурами программы модернизации китайской армии и принадлежали к немногим высокопоставленным чиновникам с реальным боевым опытом.

Как отмечает WSJ, отстранение Чжана и Лю свидетельствует о стремлении Си Цзиньпина усилить контроль Компартии над Вооруженными силами и избавиться от офицеров, которых в Пекине считают коррумпированными или политически ненадежными.

За последние годы в КНР были уволены или отстранены десятки высокопоставленных чиновников армии и оборонной промышленности.

Это, по оценкам экспертов, может поставить под сомнение способность Китая быстро сформировать боеспособные силы для потенциального противостояния Западу.

