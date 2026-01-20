Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Китай воспользовался санкциями против России для получения сверхприбыли, однако ни одной единицы оружия Москве не передал.

Об этом Буданов рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Китай заработал на санкциях против России

Он пояснил, что Пекин использовал ужесточение санкций против России и потребность страны-агрессора в современных контроллерах и микросхемах.

Сейчас смотрят

— Китай понял, как этим пользоваться, а Россия нашла надежного партнера для поставок электроники, затем станков, затем различных материалов, из которых производят компоненты вооружения, — рассказал глава ОП.

Буданов отметил, что для Китая это стало возможностью получить сверхприбыли, ведь Россия платила ему значительно больше, чем другие страны.

Кроме того, Пекин повышал свое влияние на Москву, пользуясь усилением западных санкций.

— Чем больше санкции работали снаружи, тем больше РФ шла в руки Китая. Что сейчас уже все неприкрыто видят, – добавил он.

Буданов подчеркнул, что Китай сейчас фактически поглощает Россию, и “россиянам это больно признавать”.

Несмотря на существующий обмен военными технологиями между двумя странами, Китай, по его словам, до сих пор не передал России ни одной единицы оружия.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не имеет данных о поставках Китаем оружия в Россию, но Пекин помогает Москве и не заинтересован в победе Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.