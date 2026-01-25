Лідер Китаю Сі Цзіньпін ініціював розслідування проти найвпливовіших генералів країни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Військові чистки в Китаї: що відомо

За даними видання, під слідство потрапив генерал Чжан Юся — старший заступник голови Центральної військової комісії Компартії Китаю та фактичний головнокомандувач армії, що є ключовою фігурою у військовій ієрархії КНР.

Його підозрюють у серйозних порушеннях партійної дисципліни та державних законів.

Разом із ним розслідують діяльність начальника Об’єднаного штабу Збройних сил Китаю генерала Лю Чженьлі, який відповідав за стратегічне планування та військові операції.

Обидва генерали були центральними фігурами програми модернізації китайської армії та належали до небагатьох високопосадовців із реальним бойовим досвідом.

Як зазначає WSJ, усунення Чжана та Лю свідчить про прагнення Сі Цзіньпіна посилити контроль Компартії над Збройними силами та позбутися офіцерів, яких у Пекіні вважають корумпованими або політично ненадійними.

За останні роки в КНР було звільнено або відсторонено десятки високопосадовців армії та оборонної промисловості.

Це, за оцінками експертів, може поставити під сумнів здатність Китаю швидко сформувати боєздатні сили для потенційного протистояння Заходу.

