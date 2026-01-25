В Брянске сожгли авто оккупантов с оборудованием для фронта
- В тыловом регионе РФ произошла диверсия против военной логистики.
- Поврежден транспорт, который использовался для нужд окупантов.
- Партизаны заявили о продолжении ударов по ресурсам врага.
Партизанское движение АТЕШ заявило об очередной диверсии в тылу Российской Федерации.
Об этом сообщили в Telegram-канале движения.
Диверсия в Брянске
На этот раз агентам удалось уничтожить автомобиль российских окупантов вместе с грузом, который готовили к отправке на фронт.
– После призыва (АТЕШ) к активному сопротивлению, новоиспеченный агент нашего движения провел успешную диверсию в Брянске, уничтожив автомобиль российских окупантов, который использовался для нужд подразделений, действующих в пограничных, – говорится в сообщении.
В движении подчеркнули, что эта операция является очередным подтверждением уязвимости тыловой инфраструктуры РФ.
– Эта операция в Брянске еще раз доказывает: военное имущество рашистов не застраховано от уничтожения даже в глубоком тылу. Мы продолжаем охоту за логистикой и техникой врага, лишая их ресурсов для продолжения агрессии, – заявили партизаны.
По информации АТЕШ, в результате поджога автомобиль выгорел полностью.
Вместе с ним было уничтожено дорогостоящее оборудование и снаряжение, которое российские военные планировали доставить на передовую.
Ранее, 18 января, стало известно о еще одной диверсии движения АТЕШ в Брянской области.
Тогда агент партизан вывел из строя электроподстанцию в промышленной зоне Володарского района.
Она снабжала электроэнергией станцию Полпинска, через которую, по данным движения, осуществляется опрокидывание боеприпасов и военной техники в зону боевых действий.