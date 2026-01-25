Партизанское движение АТЕШ заявило об очередной диверсии в тылу Российской Федерации.

Об этом сообщили в Telegram-канале движения.

Диверсия в Брянске

На этот раз агентам удалось уничтожить автомобиль российских окупантов вместе с грузом, который готовили к отправке на фронт.

– После призыва (АТЕШ) к активному сопротивлению, новоиспеченный агент нашего движения провел успешную диверсию в Брянске, уничтожив автомобиль российских окупантов, который использовался для нужд подразделений, действующих в пограничных, – говорится в сообщении.

В движении подчеркнули, что эта операция является очередным подтверждением уязвимости тыловой инфраструктуры РФ.

– Эта операция в Брянске еще раз доказывает: военное имущество рашистов не застраховано от уничтожения даже в глубоком тылу. Мы продолжаем охоту за логистикой и техникой врага, лишая их ресурсов для продолжения агрессии, – заявили партизаны.

По информации АТЕШ, в результате поджога автомобиль выгорел полностью.

Вместе с ним было уничтожено дорогостоящее оборудование и снаряжение, которое российские военные планировали доставить на передовую.

Ранее, 18 января, стало известно о еще одной диверсии движения АТЕШ в Брянской области.

Тогда агент партизан вывел из строя электроподстанцию ​​в промышленной зоне Володарского района.

Она снабжала электроэнергией станцию ​​Полпинска, через которую, по данным движения, осуществляется опрокидывание боеприпасов и военной техники в зону боевых действий.

