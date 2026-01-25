Партизанський рух АТЕШ заявив про чергову диверсію в тилу Російської Федерації.

Про це повідомили у Telegram-каналі руху.

Диверсія у Брянську

Цього разу агентам вдалося знищити автомобіль російських окупантів разом із вантажем, який готували до відправлення на фронт.

– Після заклику (АТЕШ) до активного опору, новоспечений агент нашого руху провів успішну диверсію в Брянську, знищивши автомобіль російських окупантів, що використовувався для потреб підрозділів, які діють у прикордонні, – йдеться в повідомленні.

У русі наголосили, що ця операція є черговим підтвердженням уразливості тилової інфраструктури РФ.

– Ця операція в Брянську вкотре доводить: військове майно рашистів не застраховане від знищення навіть у глибокому тилу. Ми продовжуємо полювання за логістикою і технікою ворога, позбавляючи їх ресурсів для продовження агресії, – заявили партизани.

За інформацією АТЕШ, унаслідок підпалу автомобіль вигорів повністю.

Разом із ним було знищено дороге обладнання та спорядження, яке російські військові планували доправити на передову.

Раніше, 18 січня, стало відомо про ще одну диверсію руху АТЕШ у Брянській області.

Тоді агент партизанів вивів з ладу електропідстанцію в промисловій зоні Володарського району.

Вона забезпечувала електроенергією станцію Полпінська, через яку, за даними руху, здійснюється перекидання боєприпасів і військової техніки до зони бойових дій.

